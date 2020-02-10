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将中国精神传递给更多人

斯图尔特·维金

2020年02月10日05:43  来源：人民网－人民日报
 

　　作为一名节目主持人，这些年我去了很多有趣的地方，体验了很多新鲜事，也交了很多中国朋友。在这个过程中，我不仅被中国丰富的文化所吸引，还深深折服于这个国家的迅速发展和发展背后的奋斗精神。

　　中国有这样一种神奇的能力：在短时间内让不可能变成可能。当下，中国人民正在全力抗击新型冠状病毒肺炎疫情。即使在这样的逆境中，中国人也证明了他们的顽强和拼搏——10天建成具有千张床位的火神山医院！短短几天后，雷神山医院也建成了。

　　在两座医院建设期间，中国人很有创意地开通了网络直播，让国内外的网友可以“云监工”，也让所有大呼“不可能”的人哑口无言。我做了一期观看直播的节目，一边被“中国速度”惊得目瞪口呆，一边被外国网友的留言所感动。

　　我注意到，同时段竟有8000多万人在一起观看直播。“只有中国可以！”这是大部分网友的共识。

　　这些夜以继日建设医院的工人，还有奋战一线的医生、警察等工作人员，是他们的无私奉献和坚守，保护着我们的安宁生活。这让我想起了在内蒙古消防队录节目的经历。我看到，无论是多难的任务，消防队员们都能轻松完成：一分钟内换上全套消防战斗服，毫不费力地跳过障碍墙，50秒提着两条水带从一楼跑到十楼，甚至还可以用嘴再咬着一条爬楼……我也参与了尝试。登上最后一级台阶的那一瞬间，我就累倒在地，腿不断地抽筋。那一刻，我才知道“超级英雄”是真的存在的。

　　这些年，我亲眼见证了中国社会持续发展、时刻变化。记得10年前第一次看到北京首都国际机场时，我觉得这个机场太棒了，非常羡慕。去年，我又有幸第一批进入北京大兴国际机场采访，感受到了更强烈的震撼，这都是中国人民智慧与汗水的结晶。

　　有中国网友说，看了我的视频“了解到一些我不知道的中国故事”；也有外国网友留言，因为我的节目喜欢上中国，还让自己才3岁的孩子开始学中文。我很自豪，越发觉得自己的工作有意义。我想要向世界讲述更多中国发展背后的故事，将中国精神传递给更多人。

　　（作者为英国在华知名自媒体人，本报记者颜欢采访整理）


　　《 人民日报 》（ 2020年02月10日 16 版）
(责编：白宇、岳弘彬)
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