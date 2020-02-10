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“风雨之后见彩虹”（患难见真情 共同抗疫情）

——在华外资企业积极支援抗击疫情

2020年02月10日05:38  来源：人民网－人民日报
 

　　自新型冠状病毒感染肺炎疫情暴发以来，在华外商投资企业纷纷捐款捐物，积极支持中国疫情防控工作。多家在华外企表示，疫情对中国经济的影响是短暂且可控的，疫情过后，中国经济社会将继续蓬勃发展，前景光明。

　　捐款捐物，以行动支持疫情防控工作

　　2月5日，化工企业巴斯夫宣布捐款100万元人民币，支持中国抗击新冠肺炎疫情。

　　2月3日，西门子中国与西门子医疗中国宣布，将共同捐赠价值1500万元人民币的西门子医疗设备。

　　截至2月3日，宜家中国宣布已陆续向湖北省13家医院及相关部门捐赠共计4.9万多件物资，价值超过380万元人民币。

　　截至2月3日，可口可乐中国系统宣布累计捐款450万元人民币，可口可乐基金会捐赠50万美元，均将用于支持抗击疫情。

　　2月2日，阿斯利康宣布向武汉再捐赠价值超550万元人民币的药品。疫情暴发后，阿斯利康第一时间捐款100万元人民币，并向武汉15家医院捐赠1.5万只医用口罩。

　　1月31日，霍尼韦尔宣布捐赠价值100万美元的物资，全力支持武汉抗击疫情。捐赠物资包括空净和水净产品、ICU空气管理系统，以及针对医院管理的扫描、打印设备和口罩等。

　　1月29日，通用电气公司宣布，捐助价值2000万元人民币医用物资及现金，支持中国抗击疫情，其中包括1000万元人民币专项资金，用于购买疫区急需的物资及满足疫区部分紧急现金需求。

　　1月27日，太古集团宣布紧急捐款1000万元人民币用于抗击疫情。

　　日前，大众汽车集团（中国）携手合资企业，宣布共同捐资1.2亿元人民币，用于支持疫情防治工作。该集团表示，将坚定地与中国人民站在一起，共克时艰。

　　飞利浦基金会宣布捐赠价值1500万元人民币的设备，包括医院急需的设备和空气净化器等。

　　疫情发生后，雀巢第一时间宣布捐款捐物合计超过4000万元人民币，并向奋战在抗击疫情第一线的工作人员致以最崇高的敬意。

　　现代汽车集团表示向武汉捐赠价值500万元人民币的医用物资及1000万元人民币，相关物资从韩国直接采购，并以最快方式运达疫情防控最前线。

　　“我们将竭尽全力，与中国人民并肩作战”

　　“大众汽车集团始终视中国为第二故乡”。大众集团表示，此次疫情不会改变中国经济长期向好的基本面。“中国政府采取强有力的措施抗击疫情，相信在中国人民万众一心的共同努力下，疫情终会被战胜。”

　　西门子大中华区总裁兼首席执行官赫尔曼说，中国政府和人民正以坚定的决心抗击疫情。今天的世界紧密相连，这场战役不仅关乎中国，更关乎整个国际社会。西门子坚定支持中国为抗击疫情所作出的一切努力，并准备进一步提供必要支持，帮助中国早日战胜疫情。

　　阿斯利康全球执行副总裁、国际业务及中国总裁王磊表示：“抗击疫情一线的医护人员展现出了坚韧和勇气。有中国政府作强大后盾，有各方的积极援手，这次疫情阻击战一定会胜利！”

　　可口可乐公司表示，相信在中国政府强有力的领导下，在社会各界的共同努力下，中国一定能很快恢复正常的经济运转。

　　“中国政府把疫情防控作为当前最重要的工作，全力以赴维护人民生命安全和身体健康。”强生中国区主席宋为群表示，“我们坚定支持中国防控疫情工作，全力保障在华医疗健康产品的生产运营，并通过全球网络积极支持重要公共卫生产品的持续供应。”据悉，强生已着手针对新型冠状病毒开发候选疫苗，与多方合作筛选实验室抗病毒疗法。

　　达能全球高级副总裁李健表示，挑战面前，感受到了中国政府和中国人民抗击疫情的决心和勇气。“我们将竭尽全力，与中国人民并肩作战，一起打赢这场疫情防控阻击战。”

　　佳能副总裁执行董事小泽秀树对记者表示：“中国政府发布疫情信息及时、公开、透明。中国抗击疫情的坚定决心和处理方式，以及中国共享病毒信息和病毒全基因组序列的做法，非常值得肯定。”

　　陶氏公司在其社交媒体上发布视频，表达对中国抗击疫情的坚定支持。陶氏公司大中华区总裁林育麟说，面对疫情，中国政府采取了及时有效的应对措施，高效部署各类资源抗击疫情，“我们对中国政府表示钦佩，对克服当前困难充满信心”。

　　“中国是一个充满能量和机遇的市场”

　　“此次疫情或将催生新的业态和发展机遇，提升相关行业的效率和专业性。”可口可乐大中华、韩国及蒙古区CXO兼副总裁张建弢表示，中国市场体量巨大，消费需求不断增长，创造巨大发展机遇。可以预见，越来越开放的中国市场，将为国际投资与合作创造更好条件，为外企在中国发展创造更好环境。

　　“我始终坚信，中国是一个充满能量和机遇的市场。我对新的一年中国经济运行和发展有着积极展望。”宜家中国区总裁兼首席可持续发展官安娜·库丽佳说，中国经济一直表现出充分的韧性和弹性，相信一定会在疫情结束后重新回到原有发展轨道。

　　太古集团认为，疫情不会改变中国经济长期向好的总体态势。在疫情得到基本遏制后，各类受影响的生产经营活动定能恢复。“从历史看未来，我们坚信，风雨之后见彩虹，中国必将继续引领世界经济增长”。

　　“疫情会给人们的生活习惯带来一些改变，从而推动一些细分市场的发展和升级，比如个人护理及机构消毒等细分市场。”林育麟认为，中国的消费市场基本面并没有变化，疫情结束之后消费需求将会集中释放，因疫情被延后的市场活动也会陆续恢复。

　　“从长远来看，我们对中国市场的潜力仍然充满信心。”李健认为，疫情发生以来，中国中央和地方各级政府在财税、金融等领域出台了一系列政策，为受疫情影响较大的行业和企业提供了强有力的扶持。各地迅速推出了扶持中小企业的政策，这不仅能缓解疫情对中国经济增长造成的影响，也有助于增强市场信心，帮助中国经济恢复活力。

　　住友制药（苏州）有限公司董事长野口直记相信，经历了此次疫情挑战，中国政府、民众和企业将更加团结，共同促进中国的成长与发展。作为医药企业，住友希望帮助应对解决传染性疾病的防治，提高人民健康与社会福祉，为中国经济社会发展作出贡献。

　　微软公司全球资深副总裁、大中华区董事长兼首席执行官柯睿杰表示，微软见证了中国的蓬勃生机和巨大潜力。“我们相信，疫情终会过去，中国必将以生机勃勃的姿态展现在世界面前”。

　　（本报北京2月9日电  记者李锋、孟祥麟、李琰、暨佩娟、牛瑞飞、黄发红、王海林、陈尚文、敬宜、尚凯元、李欣怡、任皓宇）


　　《 人民日报 》（ 2020年02月10日 02 版）
(责编：白宇、岳弘彬)
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