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世卫组织加强与新冠肺炎相关的虚假信息斗争力度

2020年02月09日13:32  来源：新华网
 

　　新华社日内瓦2月8日电（记者刘曲）世界卫生组织总干事谭德塞8日强调，有关新冠肺炎的错误信息会加大医卫人员的工作难度，并向公众传播恐惧、引起混乱，因此世卫组织将从4个方面加强与疫情相关虚假信息的斗争力度。

　　谭德塞说，首先，世卫组织正利用现有的世卫流行病信息网络，通过世卫组织的风险沟通和“谣言传染病”管理团队，积极追踪多语种疫情相关错误信息。

　　其次，“谣言传染病”管理团队正在与世卫组织的媒体部门密切合作，向更广泛的受众传递疫情信息，其中包括在世卫组织网站、社会渠道以及媒体上发布“辟谣者”栏目，并通过与专家直播问答的方式来辟谣。

　　第三，世卫组织还与搜索引擎、社交媒体等行业公司合作，包括脸书、谷歌、腾讯、百度、推特、抖音、微博、拼趣等，要求它们过滤虚假信息，并推广从世卫组织、美国疾病控制和预防中心等可靠来源获得的正确信息。

　　最后，世卫组织还通过社交媒体等渠道与有影响力的公众人物取得联系，以此向他们的“粉丝”或追随者传播真实信息，尤其是在亚太地区。

　　谭德塞说，面对新冠肺炎，人们必须获得准确的信息才能保护自己和他人，而错误的信息使医卫人员的工作更加困难，它转移了决策者的注意力、引起混乱，并向公众传播恐惧。世卫组织目前不仅仅是在与病毒斗争，还在与散布虚假信息、破坏疫情应对工作的人员斗争。

(责编：岳弘彬)
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