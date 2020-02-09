2月7日晚，由巴西圣保罗市议会主办的元宵节音乐会举行。在中国遭受疫情的当下，“为中国加油”成为音乐会的主题。

此次活动的发起人、巴西圣保罗市议会议员乔治·哈托告诉本报记者：“中国出现疫情，我心里很难过。希望通过举办这次活动，为抗击疫情尽自己的一份力量。”

巴西工人革新党主席里维·菲德利什曾多次访问中国，他说：“中国在很短的时间里建成两座医院，这真是个奇迹。中国政府的隔离工作也做得非常完善，很少有国家能做到这一点。”

巴西圣保罗州议会议员坎波斯·马沙多说：“希望巴西政府、社团和民众都来支持中国对抗疫情的行动。虽然中国仍然处在疫情的‘寒冬’，但春天一定会到来。”

连日来，巴西最大的华人社团巴西华人协会一直积极开展捐款捐物活动。据协会监事长叶周永介绍，截至2月6日，圣保罗侨界已募捐300多万雷亚尔（1雷亚尔约合1.62元人民币），用于购置450多万个各类医用口罩、1.1万多个护目镜以及7500多套防护服。“目前，筹措活动还在继续。”

舞台上，中国民乐、京剧、古典舞蹈……一个个精彩节目赢得观众热烈掌声。最后一曲《友谊地久天长》唱出大家共同的心声。巴西圣保罗州立大学孔子学院学生玛丽说：“今天的节目让我想起在中国的美好时光。面对疫情，希望巴西与中国团结在一起。为武汉加油！为中国加油！”

（本报圣保罗2月8日电）

《 人民日报 》（ 2020年02月09日 03 版）

(责编：李枫、岳弘彬)