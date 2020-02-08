多国政要赞赏中国高效抗疫举措

新华社北京2月8日电 综合新华社驻外记者报道：连日来，多国政要对正在抗击新冠肺炎疫情的中国人民表示慰问、声援和支持，赞扬中国医护人员的奉献精神，赞赏中国政府的高效抗疫举措。

英国女王伊丽莎白二世6日通过约克公爵安德鲁王子向中国驻英国大使刘晓明转达对中国抗击疫情的慰问和祝福。安德鲁王子当晚在大使官邸做客时说，女王非常关心中国遭遇新冠肺炎疫情，了解抗击疫情目前处于关键时期，谨向习近平主席和中国人民表示诚挚的慰问，祈愿中国尽快控制并战胜疫情。

哥斯达黎加总统阿尔瓦拉多7日在总统府会见中国驻哥大使汤恒时，代表哥政府和人民就新冠肺炎疫情向中国政府和人民表达慰问和支持，并表示，哥政府积极评价中国为抗击疫情所采取的防控措施，赞赏中方及时同世卫组织及其他各方通报和共享信息，相信中国人民一定能够早日战胜疫情。

波黑主席团塞族成员多迪克高度评价中国为防控新冠肺炎疫情所做努力，表示中国在极短时间内动员全国力量和资源抗击疫情，效率之高令人赞叹。他相信中国和中国人民有力量应对疫情。

法国前总统奥朗德6日致电中国驻法国大使卢沙野，就当前中国抗击新冠肺炎疫情向中国政府和人民表达支持和慰问。他说，中国政府采取了正确决策，让国际社会对中方有效防控疫情充满信心。

法国法兰西岛大区议会主席瓦莱丽·佩克雷斯日前在接受新华社记者专访时说，中国医护人员在疫情防治中表现出英雄主义和奉献精神，“我看到了他们的勇气和战胜疾病的坚定决心。我特别要向成千上万的医护人员表示敬意”。

巴基斯坦国民议会议长阿萨德·凯瑟表示，巴方时刻关注着中国的疫情防控形势。只要中国有需要，巴基斯坦将竭尽所能提供帮助。巴方与中国人民同在。

孟加拉国卫生和家庭福利部长扎希德·马利克在接受新华社记者采访时，对中国应对疫情所付出的不懈努力以及高效工作表示赞赏。他说，中国的努力正在帮助全世界更好应对新冠肺炎。

刚果（金）卫生部长隆贡多、副总理兼计划部长穆嫩布韦、国务部长兼外交部长通巴等多位政府官员在同中国驻刚果（金）大使朱京会谈时表示，刚方愿同中方加强交流合作，共渡难关。在全球化背景下，任何国家在疫情面前都不可能置身事外，各国应团结一致，共同应对。

尼日尔公共卫生部长马伊纳萨拉表示，面对疫情，中国本着透明公开的原则，分享了病毒基因序列。中方采取果断、全面的防控措施，令人钦佩，尼日尔政府对此表示高度赞赏和坚定支持。

科特迪瓦健康与公共卫生部长阿韦勒·欧仁·阿卡赞赏中国为应对疫情采取迅速、全面、有力举措，表示相信中国政府和人民一定能够团结一心，共克时艰，战胜疫情。（参与记者：梁希之、范小林、张修智、徐永春、应强、唐霁、刘春涛、王松宇、郑扬子、李浩）

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