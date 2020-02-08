原标题：南非相继发现42起疑似病例均呈阴性

中新网约翰内斯堡2月7日电 (记者 王曦)尽管南非提高了对于新型冠状病毒肺炎疫情的警戒程度，但日前还是相继出现了数起疑似病例。7日晚间，南非国家传染病研究所(NICD)宣布，已经对全部42起疑似病例完成测试，结果均呈阴性，消息也让南非民众的紧张情绪暂时得到缓解。

截至目前，已经有至少25个国家发现新型冠状病毒肺炎确诊病例。作为非洲地区的高风险国家之一，南非已于近日加大了对于各口岸乘客的筛查力度，除对每位入境及过境旅客进行体温检测，南非还在全国各省建立了应急中心。目前，南非九省共有11家医院作为指定医院进入“临战状态”。

然而，随着疑似病例数量的激增，南非民众出现了一定程度紧张情绪。目前，南非各大药店的口罩、防护服、防护镜已经售罄，民众需登记需求才有可能于近期得到防护用品。

南非国家传染病研究所7日晚间确认，所有42起疑似病例均为阴性，南非还未发现确诊病例。南非国家传染病研究所发言人基莫尔(Jimoh)表示，南非当前对新型冠状病毒肺炎疫情的监控是有效的，而这离不开南非医护工作者在识别和应对疑似病例方面所发挥的重要作用。

基莫尔警告公众称，不要轻信、散布关于新型冠状病毒肺炎的谣言和错误信息。公众可以从南非卫生部、世界卫生组织和南非国家传染病研究所的交流平台上获取信息。他承诺，南非已经建立了疫情防护系统，可以快速识别新型冠状病毒肺炎病例，“即便发现确诊病例，南非也已做好准备。”他说。

此前，南非卫生部发布通知，要求从中国或其他已发生新型冠状病毒疫情国家返回南非的人员，自我居家隔离14天。期间要密切观察，如存在发热、咳嗽或者呼吸困难等疑似症状，要及时联系医生并主动告知个人旅行史，以便医生及时提供有针对性的帮助。(完)

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