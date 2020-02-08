德国确诊病患升至14人 大型活动如常举办

中新社柏林2月7日电 (记者 彭大伟)德国巴伐利亚州卫生部7日晚间表示，该州当天新确诊一名新冠肺炎患者，至此德国已有14例确诊病例。中新社记者注意到，德国联邦卫生部截至目前仍将该国和欧洲范围内风险等级定为“低”，德国本月起的若干大型展会和柏林电影节等活动亦如常举办。

巴伐利亚州卫生部当天晚间公布的疫情信息显示，截至当天晚间18时，该州共确诊12例病患，较6日新增一例。当天新增的病例是此前被确诊的韦巴斯托公司一名员工的妻子。巴州卫生部表示，新确诊的这位女病患和前几例病患一样目前在该州首府慕尼黑的施瓦宾医院隔离，且正在接受医学观察。根据该州卫生部此前公布的信息，前11例病患的健康状况稳定，未有明显症状。

德国境内的另外两例确诊病患目前在法兰克福大学医院接受治疗。他们是从中国返回德国后确诊的。这两例病患的身体状况同样稳定。

目前，德国确诊人数已是欧洲国家中最高。德国联邦卫生部当天提醒公众，欧洲和德国范围内预计仍将出现个别的输入性病例，德国境内也存在个体传播甚至传染链的可能性。

尽管如此，德国联邦卫生部当天仍将该国和欧洲范围内的风险等级维持在“低”水平。

与此同时，德国境内的大型展会和文艺活动未受到当前疫情影响。当天，德国法兰克福春季国际消费品博览会如期开幕，该展聚集了全球4600多家展商，预计将吸引超过10万参观者。柏林爱乐音乐厅2月的各项演出目前均正常进行。欧洲三大电影节之一的柏林国际电影节亦将于本月20日照常开幕。(完)

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