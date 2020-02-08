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武汉，牵动着我们的心（海外纪闻）

王 文

2020年02月08日05:44  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　正值中国春节到来之际，湖北武汉等地发生新冠肺炎疫情，备受海内外关注，牵动着6000万海外华侨华人的心。

　　1月23日，我去参加当地一场春晚，法兰克福总领馆提醒大家注意防范新冠肺炎，引起我的高度重视。当天，收到国内信息，武汉疫情告急，短缺大量医用物资。于是，我奔跑在各地药房，联系供货商，多方购买N95口罩以支援武汉。

　　我发现靠一己之力实在有限，便想到了社团。我找到湖北商会法兰克福负责人马先生，倡议号召旅德湖北籍华侨华人积极捐赠，为家乡出力。一呼百应，旅德湖北籍华侨华人在商会筹备组的带领下，迅速抱成一团，一天内就收到几百人的捐款。经筹备组协商，决定采购国内最需要的医用物资。来自湖北武汉的菲菲女士表示，订购医用物资的艰辛过程让她彻夜难眠，几近崩溃，但一想到武汉的亲人们，想到前方的医生们，便擦干眼泪继续前行。

　　在订购过程中，货源短缺是最大的难题：由于购买需求过大，订单不断增加，我们急需的口罩、面罩、防护服等早已售罄，向商家订货也难以抢到订单。然而，大家不轻言放弃，合力攻关，终于购得一批批急需物资。

　　我们购到的第一批口罩，在第一时间送达了武汉的医院，紧接着，一批又一批的口罩、防护服运抵武汉。我们通过微信群与各界沟通交流，德国当地医学会、各大学的校友会全部行动起来，形成购货、物流、航空运输一条龙。“加油，武汉”的字样印在物资箱体的醒目位置，载着我们的爱与期盼，寄回祖国。

　　前几天，我们收到了湖北省侨联谭作刚主席的来信。他在信中说：“湖北武汉发生疫情，牵动海内外侨胞的心，纷纷表达关切，踊跃捐赠，表达了血浓于水的亲情。作为风暴中心的我们，各种应急防控救治措施正在不断落实。我们相信，在党中央的坚强领导下，通过海内外中华儿女的共同努力，一定能打赢这场阻击战。在这里，向您并请您转达湖北侨联对旅德乡亲的万分感谢！”

　　血浓于水，亲情不断。我们身在海外的华夏儿女永远与祖国母亲同舟共济，荣辱与共！

　　在这里，我们向每一位抗击疫情的人致敬！向每一位坚守岗位的工作人员致敬！向我们伟大的祖国致敬！

　　（作者为德国法兰克福欧中一带一路促进会会长）

(责编：曹昆)
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