面对疫情，旅美同胞在行动（海外纪闻）

本文作者（中）和旅美同胞正在搬运医疗物资，发往福建省红十字会。

新冠肺炎疫情发生以来，亿万中国人民行动起来，打响了一场防控疫情的没有硝烟的战争。这次疫情也牵动着海外华侨华人、留学生的心，许多旅美游子迸发出强烈的爱国热情，表现出空前的团结和凝聚力，全力以赴支援武汉人民。

“一方有难，八方支援”，是我们中华民族的优良传统。我在美国见证了不少同胞出钱、出力，筹集大量医疗物资，以实际行动表达对祖（籍）国人民血浓于水的深情关爱和支持。

近日，我们美国福建华人联合会接待了不少捐助者，他们之中不但有出生在中国的第一代华侨华人，也有出生在国外的侨二代和侨三代。其中，有两件事情令我印象深刻：

2月1日这一天，美国福建医学会会长田晓镕来到我们联合会。他说：“从小，我的父母就告诉我，我的祖籍是福建马尾，要热爱自己的祖（籍）国和家乡。最近，新冠肺炎疫情在祖（籍）国蔓延，我们这些‘侨二代’都很关注，觉得应该伸出援手，为祖（籍）国尽一份力。现在祖（籍）国急需口罩，我们今天先捐助一批。我是医疗从业者，如果后面有更多的需要，我们也会积极组织更多的人来参与。”说罢，他当即捐赠了1万只医用口罩。

另一件事情是，一名祖籍福建的年仅12岁的“侨三代”陈源，急匆匆来到联合会。他用不太流利的中文对我们说：“我在学校听老师说，中国正在发生新冠肺炎疫情，急需医生、医疗防疫物资，钟南山教授80多岁还亲赴武汉……”说着，他拿出今年仅存的300美元压岁钱，拉着我的手说，“叔叔，我也是中国人，我也很揪心，我要学钟爷爷，请把这些压岁钱交给祖（籍）国同胞”。

面对如此感人场面，我热泪盈眶，激动的心情久久不能平息。这个孩子的举动，代表着我们的民族精神在海外的传承不息，代表着海外华侨华人爱国的拳拳赤子之心，在海外的持续延伸。

连日来，美国福建华人联合会在行动。从处理捐款、捐赠物资，到想方设法采购医疗物资、组织货源、报关，装箱……我们十来个骨干夜以继日忙个不停。2月7日，第三批防控物资经厦航直飞福州，通过福建省红十字会转交武汉。捐款、捐物还在继续，防控物资和款项会陆陆续续到位并继续发往武汉等地。

我们相信，在中国政府的坚强领导下，中华儿女同舟共济，团结奋战，众志成城，一定能够战胜疫情，渡过这道难关。

中国加油！武汉加油！

（作者为美国福建华人联合会主席）

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