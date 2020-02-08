王毅同叙利亚副总理兼外长穆阿利姆通电话

新华社北京2月6日电 2月6日，国务委员兼外长王毅应约同叙利亚副总理兼外长穆阿利姆通电话。

穆阿利姆表示，叙利亚领导人和人民对伟大的中国人民抗击疫情斗争表示坚定支持，我们相信中国人民完全有能力战胜疫情。叙方高度赞赏中国在此次抗疫中采取的积极措施，认为这是中国在为全世界人民公共卫生事业作出重要贡献。叙方感谢中方保护叙在华公民的努力，期待看到中国早日全面战胜疫情。

王毅表示，叙利亚政府和人民在为维护自身国家主权和民族尊严进行艰苦奋斗的同时，把目光投向中国，对中国抗击疫情给予了坚定支持，我们对此表示赞赏。这充分体现了两国和两国人民建立起来的深厚友情，体现了双方相互支持、相互信任的优良传统。

王毅指出，中华民族是从艰难困苦中走过来的，包括此次疫情在内，任何困难都阻挡不了中国人民走向现代化的步伐。在习近平主席领导下，我们建立了举国体制，采取了强有力措施，抗击疫情取得明显成效。我们有充足的应对突发事件经验，有强大的国家动员能力，完全有把握、有信心彻底战胜疫情。中国抗击疫情，不仅维护了中国人民的身体健康和生命安全，也为阻止疫情向世界扩散发挥了重要作用。中国会继续保障在华叙利亚公民的身体健康，同包括叙方在内的世界各国开展公共卫生领域合作。

《 人民日报 》（ 2020年02月08日 03 版）

(责编：曹昆)