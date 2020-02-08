我们要共渡难关（患难见真情 共同抗疫情）

我来自巴西，在河北师范大学学习中文。今年春节，我是在学校留学生公寓度过的。

我准备申请就读位于武汉的中国地质大学，所以对武汉有一些了解。几乎每天都有巴西人问我，疫情防控情况现在如何？在社交媒体上，我看到一些外国媒体的报道传播着莫名其妙甚至荒诞的内容。那不是事实、不是真相，与我在中国每天看到、感受到的完全不同。于是我制作了一个视频，用葡萄牙语讲述这里真实发生的一切。

在校园里，中国老师和同学们都很关心我，这里也有充足的食材，我可以在公寓做饭。学校的防护措施及时到位，媒体提供全面的防护知识，这都让人很有安全感。中国的信息发布及时、透明，我通过看微信、微博，随时了解抗击疫情的进展。

武汉快速建成了火神山医院和雷神山医院，这在其他国家是难以想象的，这就是“中国速度”，真令我佩服！中国经验值得其他国家学习。

中国各地的医疗队奔赴武汉，医护工作者们冲在一线、救治病人。虽然我无法到现场帮忙，但作为在中国的外国人，我觉得有责任用我的方式告诉国际社会这里正在发生的感人故事。我要告诉他们，中国疫情防控工作取得了积极进展。

要传递团结、传递爱！为武汉加油！这是我的心声。最近有巴西媒体采访我，我向他们强调，要尊重事实，要传播真相，我们要共渡难关。

我相信武汉，相信中国。

（作者为巴西在华留学生，本报驻巴西记者吴杰采访整理）

《 人民日报 》（ 2020年02月08日 03 版）

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