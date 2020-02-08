外国政要积极评价和支持中国抗击疫情

本报北京2月7日电 近日，又有一些国家领导人及国际组织负责人继续通过各种方式对中国抗击疫情表示慰问和支持。

柬埔寨国王西哈莫尼表示，柬埔寨人民对中国人民遭受的苦难感同身受，对中国政府采取的应对举措表示由衷敬佩。

南非总统拉马福萨表示，南非对习近平主席的卓越领导能力和中方赢得疫情防控阻击战胜利充满信心。

巴西总统博索纳罗表示，巴西坚定同中国站在一起，将继续向中国敞开大门，并愿向中方提供力所能及的帮助和支持。

西班牙国王费利佩六世表示，高度赞赏中国政府为有效防控疫情付出的巨大努力和采取的切实措施。西方愿尽己所能同中方合作，为遏制和战胜疫情作出贡献。

奥地利总统范德贝伦表示，我坚信中国同国际社会密切合作，一定能够控制疫情。

土库曼斯坦总统别尔德穆哈梅多夫表示，中方如有任何需要，土方都愿给予中国朋友坚定支持和帮助。

智利总统皮涅拉表示，智方感谢中方作出的巨大努力，这体现出透明、团结、高效以及强大领导力。突发公共安全事件需要国际社会通力合作。

哥伦比亚总统杜克表示，坚信中方有关措施将有力保护中国及世界各国人民免受疫情更大影响。

乌干达总统穆塞韦尼高度评价中国为防控疫情所作巨大努力，表示乌干达人民为中国人民加油鼓劲。

利比里亚总统维阿表示，利比里亚政府和人民始终铭记中方在利比里亚暴发埃博拉疫情时提供的无私帮助，相信中国人民一定能战胜这次疫情。

此外，不丹国王旺楚克、伊朗总统鲁哈尼、莫桑比克总统纽西、多哥总统福雷、波黑主席团成员多迪克、苏里南总统鲍特瑟，老挝总理通伦、阿富汗首席执行官阿卜杜拉、埃塞俄比亚总理阿比、保加利亚总理鲍里索夫、多米尼克总理斯凯里特等，英国、阿根廷、孟加拉国、毛里求斯、津巴布韦等国外长以及第七十四届联合国大会主席、联合国粮农组织总干事、国际农发基金总裁、世界粮食计划署执行干事、东盟秘书长等国际和地区组织负责人也表达了慰问和支持。

《 人民日报 》（ 2020年02月08日 03 版）

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