上合组织秘书长高度评价中国政府抗击疫情措施

人民网讯 上合组织秘书长弗拉基米尔·诺罗夫高度评价中国政府为迅速控制新型冠状病毒感染的肺炎疫情并使局势恢复正常所果断采取的大规模措施，向所有病逝者及其亲属表示深切哀悼，向正与疾病作斗争的所有人致以诚挚的同情和支持，并祝愿其早日康复。

诺罗夫强调，在习近平主席领导下，中国建立了有效的全国防控体系，相信在不久的将来，中国必将战胜这场波及到国内外无数人的疫情。

诺罗夫指出，在这个困难时刻，上合组织国家同国际社会一道对中国的遭遇感同身受，对中国领导人、政府和人民的行动给予高度评价，对所有投入到此次战"疫"中的人们所表现出的勇气、英雄主义、坚毅和镇定表示钦佩。

诺罗夫强调，中国作为国际社会负责任成员，既用语言，更用行动对生活在其国土上的所有人员一视同仁，并继续有效保护所有中国公民和外国公民的健康和安全，他对此表示高度赞赏。

诺罗夫指出，自从疫情威胁出现以来，中方本着开放透明的原则，高度重视国际合作，抑制疫情蔓延，并保护地区和全球的公共卫生安全。

诺罗夫指出，世界卫生组织总干事谭德塞在最近的声明中表示，国际社会承认中国领导人采取的有效措施。如果中国政府不果断采取保护中国和世界人民的措施，那么目前国外就会出现更多起感染及死亡案例。

诺罗夫对中国国家医疗机构强大的动员能力、科研机构研发疫苗、新特效药及特殊检测试剂的积极性表示敬意，该试剂可在短时间内检测出新型冠状病毒，这对抗击此次前所未有的疫情至关重要。

鉴此，诺罗夫强调："正如世界卫生组织所承认的那样，中国正在为国家政府机构应对大规模突发情况和人类生命健康威胁设立新标杆，这将使整个国际社会受益。"

诺罗夫还指出，上合组织国家将与中国人民团结一致，坚决采取一切必要措施促进合作，协助中国抗击疫情，加强协调并提高有关部门工作效率，共同抵抗威胁。

上合组织秘书长对中国及所有友好的中国人民为抗击疫情所作努力表示坚定支持。他相信，在国际社会积极协助下，中国中央政府及省市和地方各级机构采取协调有效的行动抑制疫情蔓延，困难不久将被克服。

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