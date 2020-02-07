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快速·分享·信心——多国疾控专家积极评价中国抗疫努力

2020年02月07日16:25  来源：新华网
 
原标题：快速·分享·信心——多国疾控专家积极评价中国抗疫努力

　　新华社北京2月7日电 题：快速·分享·信心——多国疾控专家积极评价中国抗疫努力

　　新华社记者

　　“中国在短短几天时间里所做到的无疑令人瞩目。”

　　“中国科学家发现这种病毒后，就立即与全世界分享相关信息。”

　　“我们终会战胜这一病毒。”

　　这些是世界多国医疗疾控领域专家近日的言论，他们积极评价中国抗击新冠肺炎疫情的努力，表示对中国战胜疫情充满信心。

　　快速

　　武汉火神山医院仅用10天左右就建成，是中国速度在抗击疫情中的一大体现。世界卫生组织卫生紧急项目负责人迈克尔·瑞安日前在接受新华社记者提问时说，“中国在短短几天时间里所做到的无疑令人瞩目。”

　　快速还体现在中国科研人员的工作中。法国巴斯德研究所流行病学专家阿诺·丰塔内说，中国科研人员“做了非常出色的工作”，他们及时发现异常病灶，在短时间内分离出新型冠状病毒。国际抗病毒研究学会主席、比利时鲁汶大学病毒学教授约翰·内茨说，在流感高发季里，能够在短时间内发现并确认新病毒非常难得。

　　日本白鸥大学教授、病毒学家冈田晴惠在一档电视访谈节目中表示，中国仅用约1个月时间就宣布发现新型冠状病毒，“从科学角度来说这很厉害”，速度不但不慢，而是很快。

　　分享

　　马来西亚知名病毒研究专家萨扎利·阿布·巴卡尔说，在应对传染病方面，信息共享十分重要，且合作需要跨越国界。“中国科学家发现这种病毒后，就立即与全世界分享相关信息。得益于此，我们可以制定相应的诊断程序，做好准备。”

　　英国牛津大学医学专家特鲁迪·兰教授也表示：“中国方面已经共享了他们有关新型冠状病毒感染病例的研究报告，并且公布了病毒的基因组数据，这有助快速开发出精确的诊断检测技术以及有效的疫苗。”

　　内茨说，正是因为中国在疫情初期做了大量工作并与世界分享，才使得欧洲国家得以有时间做准备，从容应对疫情。

　　非洲疾控中心主任约翰·肯格松日前在非盟总部表示，中国在疫情防控方面所作努力“令人印象深刻”，非洲疾控中心也能够从中国获取疫情方面的最新信息。

　　信心

　　为控制疫情，中国采取了隔离等措施，国际专家从这些措施中看到了果断和勇气，表示对中国战胜疫情充满信心。

　　“中国做出了正确的决定，也是很有勇气的决定，”德国莱比锡圣乔治医院传染病中心首席医生克里斯托夫·吕贝特在评价相关隔离措施时说，“如果能够严格执行隔离措施，就可以阻断传播链。”

　　印度甘加·拉姆爵士医院医学部副主任阿图尔·卡卡尔说，中国在武汉等地采取的一些措施及时有效，必须是高效的政府才能做到，显示了中国对国际社会的负责态度。

　　埃及卫生部长哈拉·扎伊德表示，中国应对疫情采取的果断有力的防控举措，不仅有效保障了中国人民的生命安全和身体健康，也为积极维护全球公共卫生安全带来了信心。

　　世界卫生组织总干事谭德塞6日在日内瓦举行的新闻发布会上说，感谢中国武汉民众为抗击新冠肺炎疫情所做的一切，有武汉人民的这种团结精神，有为彼此着想的心，“我们终会战胜这一病毒”。（参与记者：陈俊侠、刘曲、凌馨、华义、陈晨、李骥志、潘革平、林昊、张家伟、田颖、赵旭、吴丹妮、王守宝）

(责编：刘洁妍、杨牧)
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