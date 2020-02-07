新华社大马士革2月7日电（国际观察）叙土冲突升级 伊德利卜局势将向何方

新华社记者郑一晗

叙利亚政府军和土耳其军队近几日来在叙西北部伊德利卜地区发生交火，双方各有伤亡。土耳其称，叙政府军若不后撤，土方将“采取必要措施”。叙军则无视这一警告继续对叙反对派武装地盘展开收复行动。

叙土爆发正面冲突让伊德利卜局势更趋复杂，但分析人士认为，考虑到叙政府军此轮军事行动目标明确，叙土大规模交战的可能性不大，而俄罗斯与土耳其出于彼此间的合作需求也将采取措施避免事态进一步扩大。

罕见正面交火

自2011年叙利亚危机爆发以来，尽管土耳其军队一直支持叙反对派武装，但和叙政府军正面冲突并出现士兵死亡的情况却很罕见。

土耳其国防部3日发表声明称，叙利亚政府军在伊德利卜地区发动猛烈炮击，造成驻扎在当地的多名土耳其士兵丧生。随后，土耳其总统埃尔多安说，土方不可能“保持沉默”。作为报复，土军向约40个叙军驻扎点进行了打击，造成约30至35名叙军人员死伤。

伊德利卜省位于叙利亚西北部，与土耳其交界，是叙利亚反政府武装和极端武装的最后一块根据地。去年12月以来，叙政府军在伊德利卜展开新一轮军事行动，并不断收复失地。专家指出，此轮行动主要目标是打通连接首都大马士革和北部重镇阿勒颇的国际公路，即M5公路。

叙军方去年末宣布收复M5公路上的重镇马雷特努曼，随后将目标锁定在该市以北约20公里的萨拉基卜。连日来，叙政府军持续对萨拉基卜发动猛攻。为阻止叙军攻势，土军向萨拉基卜及其周边增加部署。根据俄罗斯军方的说法，土军在萨拉基卜以西地区巡逻时，遭到正在清缴恐怖分子的叙政府军火力波及。

叙土军事冲突引发外界对伊德利卜局势进一步升级的担忧。但分析人士认为，土耳其接连向伊德利卜前线增派兵力，主要是防止叙军进攻造成更多难民向土耳其境内涌入，双方大规模交战的可能性不大。

叙利亚政治战略研究专家海赛姆·哈桑说，土耳其清楚叙政府军的意图，“报复”行动更多是为迎合叙反对派武装而采取的象征性举动，同时也可以向土耳其国内展示土军对局势的控制力。

俄土合作控局

伊德利卜冲突引发国际社会关切。联合国负责人道主义事务的副秘书长马克·洛科克6日说，过去两周伊德利卜地区有超过58万人被迫逃离家园。他呼吁各方尽快停火并重回和谈轨道。

近年来，各方围绕伊德利卜局势不断进行磋商和谈判，先后达成建立冲突降级区、非军事区等相关协议，但始终难以有效落实。

2018年9月，俄罗斯总统普京和埃尔多安在索契会晤，双方决定在伊德利卜省的叙政府军与反对派武装之间建立纵深15至20公里的非军事区。根据协议，土方以监督停火的名义在伊德利卜设立12个观察点，并敦促反对派武装撤离非军事区。然而反对派武装并未如期撤离，伊德利卜军事冲突不断升级，人道危机持续加剧，索契协议也逐渐沦为一纸空文。

眼下伊德利卜局势骤然升级，土耳其外长恰武什奥卢6日敦促俄罗斯阻止叙政府军继续在伊德利卜省发动进攻，并称如有必要，土俄总统可能面对面磋商。同日，俄总统新闻秘书佩斯科夫表示，目前尚无普京和埃尔多安会晤的计划，但为了缓解伊德利卜紧张局势，如果需要，“可迅速组织这样的会议”。

分析人士指出，尽管土军展开了对叙“报复性”打击，埃尔多安也多次在公开场合指责俄罗斯未能让叙政府做到完全遵守停火协议，但他也强调土方行动并不针对俄罗斯，这说明土政府不想直接与俄罗斯正面冲突。

土耳其卡赫拉曼马拉什大学俄罗斯问题专家伊斯梅尔对记者说，虽然叙利亚问题目前看起来成了土俄两国政治核心利益的一个分歧点，但双方在对美政策和经济能源合作等方面存在更多共同利益，两国对合作的需要能够压倒分歧。

叙政治分析人士马希尔·伊赫桑预计，在叙政府军收复M5公路后，各方将重新坐到谈判桌前就下一阶段的伊德利卜局势进行协商。“土耳其和俄罗斯就地区局势一直保持沟通协调，双方建立的合作关系将确保事态不会进一步扩大。”（参与记者：王峰）

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