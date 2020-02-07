中国，我们与您在一起！

（来源：网络）

新型冠状病毒感染的肺炎疫情来势汹汹，不仅牵动着国人的心，也牵动着来华留学生的心。疫情发生期间，有不少来华留学生选择留在中国，为中国加油，与中国人民共克时艰；也有来华留学生心系中国，不仅时刻关注着疫情变化，为中国人民送来祝福，而且积极投身疫情防控，为战胜新冠疫情作出自己的贡献。

“我与你们同行”

最近，来自俄罗斯的留学生唐曦兰常被问一个问题：“你是不是要回国？留在中国会不会危险？”她答：“我选择留下来。”

随着新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控等级的升级，就读于浙江理工大学的唐曦兰也窝在了宿舍里，喜欢写诗的她用一首首新创作的中文诗歌为中国祈福，并表达对疫情中一线医护人员的崇敬。

她在《武汉人民，我与你们同在》这首诗中写道：“我曾去过美丽的武汉，登上黄鹤楼眺望前世的风景。我想告诉所有的武汉人，我异国的心与你们同行！”

她最新的诗歌作品主题是赞美中国的女性医护人员，在《中国最美丽的女人》中写道：“中国最美丽的女人，正奋战在危险的一线挽救生命……她们减掉了头发，唤起了所有人对更幸福未来的期望。”

正如唐曦兰作品中所传递出的情感和态度，已在中国生活7年的她透过各种关于新型冠状病毒感染的肺炎疫情的消息看到的是“中国人民的勇敢和坚韧不拔、中国人民面对困难时的团结”。“尽管我在中国生活的时间不算很长，但我已把中国当作我的第二故乡。中国的疫情应对让我感觉到中国是一个有力量的国家，也让我对中国政府和中国人民十分钦佩。”唐曦兰说。

买口罩送师友

2020年1月，巴基斯坦留学生比拉尔通过新闻报道了解到中国湖北等地发生了新型冠状病毒感染的肺炎疫情。同时，他也了解到，防止疫情扩散，戴口罩是非常有效的方式，但他发现在中国不少电商平台、药店等销售的口罩很快脱销。

“作为一个在中国生活了4年多的巴基斯坦人，我在读书期间接触到许多中国人，也交了很多中国朋友，他们非常友好，尊重文化差异。疫情当前，我希望自己能为我的第二故乡中国尽一点微薄之力。” 比拉尔说。

正好最近，比拉尔的朋友从巴基斯坦到北京，他便让朋友顺路带一些口罩过来。比拉尔最初的计划是将口罩捐给湖北的医院，后来了解到医院需要的口罩有一定的标准，怕托朋友带来的口罩不合格，就将其送给了身边有需要的人。“比如我的同学、老师、朋友以及我所认识的缺口罩的中国朋友。虽然只买到600个口罩，数量不多，但这是我的心意，很荣幸自己能尽一份力。希望疫情早些过去，希望中国的热闹场景早日恢复。”

对中国战胜疫情有信心

和唐曦兰、比拉尔一样，不少来华留学生纷纷为中国加油并送上祝福。

来自埃及的高山将武汉视作除北京外与他渊源最深的城市。他说：“我相信在中国政府的领导下，在全国各行各业人民同心协力下，在一线医护工作者的奋战下，武汉一定能战胜疫情！天佑武汉！天佑中华！”

来自阿富汗的李娜和马龙说：“最近，我们的第二故乡中国遇到了大的困难，我们唯一的希望是疫情早日得到控制。无论如何，我们都与中国同在，也完全相信中国有能力打赢这场疫情战。”

来自印度尼西亚的佘郑轩是第四代华裔，他常听祖辈讲，中华儿女非常坚强。“我相信，这次中国也一定能很快找到战胜新型冠状病毒的办法，也能够很快战胜疫情。”

来自韩国的任俊杰相信，只要大家一起努力，一定能够战胜疫情，渡过难关。“因为只要团结一致，就没有解决不了的问题，武汉加油！中国加油！” 任俊杰说。

(责编：曹昆)