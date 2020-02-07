日本富山市推出综合育儿支援设施

日本厚生劳动省近日公布数据显示，2019年日本国内出生人口数为86.4万。这是日本自1899年开始统计出生人口以来，年新生儿数量首次跌破90万。人们对日本少子化问题的担忧进一步加剧。为鼓励更多年轻人生子、减轻育儿压力，日本地方政府纷纷出台措施。富山县富山市推出的“综合育儿支援设施”模式就是其中的有益尝试。

富山市是日本海沿岸一个人口约42万人的城市，其中65岁以上的老龄人口占24.2%。吸引更多年轻人前来工作和生活、提高他们的生育意愿，已成为当地政府的当务之急。2017年4月，富山市政府投资11.5亿日元（1元人民币约合15日元）建成的富山市城区综合护理中心（以下简称“护理中心”）正式开放，成为日本首个由地方政府直接运营的综合育儿支援设施群。护理中心位于市中心附近，由废旧小学改造而成。一楼是专门面向残障儿童的康复中心。康复中心定期举办各种活动，帮助残障儿童进行康复训练。二楼和三楼分别是病儿托管中心和产后护理支援室。

走进产后护理支援室，这里的居住环境让人赏心悦目，各种母婴用品一应俱全。产后护理支援室有些类似月子中心，共有15名工作人员负责照顾产后4个月以内的母亲及其婴儿。除了客厅和保育室之外，这里还有5间客房供母亲入住。入住后，婴儿将由具备专业知识的工作人员照顾。母亲不仅可以好好休息，还可以获取专业的育儿知识。

护理中心负责人冈田由美告诉记者，随着日本的双职工家庭不断增多，女性产后育儿压力越来越大。不少母亲来到产后护理支援室寻求支持，这里几乎每天都客满。

只要提前一天电话预约，就可以使用产后护理支援室。每次使用的时长从几小时至一天一夜不等。为提高护理中心的使用率，富山市政府制定了各种服务方案。比如，使用时间在上午9点半到下午1点之间，只需要缴纳1800日元，包含午餐及使用洗澡设施；在上午9点半到晚上7点之间，则需缴纳4900日元。

病儿托管中心专门负责接送和照看生病儿童。在校儿童生病之后，学校通常会联系家长把孩子接走，家长可带孩子去医院检查。如果医生诊断儿童生病的情况并不严重，会向家长开具介绍信。母亲可凭介绍信将孩子交由病儿托管中心照顾，避免耽误工作。

病儿托管中心像一个幼儿园，装修风格充满童趣，主要接收6个月以上6岁以下的生病儿童。这里有4个房间，配有包括护士和育儿师在内的10位工作人员。家长只需要支付2000日元，孩子就可在病儿托管中心享受一顿午餐和加餐。记者到访时，其中一个房间内，几名孩子正在工作人员的陪伴下用餐；另一个房间内，一个孩子正在午睡。2018年，病儿托管中心共接待了约1000个孩子。

在护理中心工作的本部久美子有3个孩子，最小的只有3岁。本部久美子介绍说，有时候孩子生病了，她便把孩子接到病儿托管中心。这样，她就可以更安心地工作。

去年11月，日本国会通过的新《母子保健法》规定，日本市町村等地方应该努力采取相关措施，关怀产后不满1年母亲的身心健康。随着该法律从2021年开始实施，“综合育儿支援设施”可望在日本全国推广。

（本报东京电）

《 人民日报 》（ 2020年02月07日 17 版）

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