思源工程半月筹集25批物资助力湖北打赢疫情阻击战

人民网讯 2月8日元宵节，中华思源工程扶贫基金会（以下简称“思源工程”）公布发往湖北的25批疫情防控救援物资信息，为确保公开、透明，此次捐赠已邀请第三方审计公司，对本次抗击疫情的财务和项目执行事宜进行专项审计。

截至2月7日，“思源工程”发往湖北省的25批次物资中，包括：75万双医用丁腈检查手套、100台急救运转呼吸机、20.8吨84消毒液、10吨二氧化氯消毒剂、20万支注射用甲泼尼龙琥珀酸钠、2台医疗新型便携式超声诊断系统、6辆负压救护车（交付给雷神山医院）、2万个医用口罩、30箱消毒液、100个旅睡宝、200盒10000份新冠病毒检测试剂盒、835箱镇咳药、3600支抗菌液、360箱消毒湿巾、110台干衣机、200台微波炉等物资，以及一点资讯和在美华人华侨捐赠的79000件防护服、2050个口罩、1455个N95口罩、720个医用手套。

“思源工程”表示将始终坚持“公开透明”的原则，助力抗击疫情工作的全面开展，将社会各界的爱心及时送达，一起助力打赢疫情阻击战。

据了解，自1月23日“思源工程”发起“疫情防控战”倡议、启动应急机制以来，整整半个月时间里，共有91位爱心明星、60多家爱心企业、56万爱心网友（爱心人士），向“思源工程”捐赠款物超过1亿元。

(责编：杨牧、常红)