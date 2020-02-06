原标题：世卫组织：中国防控疫情展现出“非凡的团结行动力”

新华社日内瓦2月5日电（记者凌馨 陈俊侠 刘曲）世界卫生组织卫生紧急项目负责人迈克尔·瑞安5日在接受新华社记者提问时表示，中国短短数天内建成专门医院并开始收治新型冠状病毒感染者，不仅展现出中国非凡的团结行动力，而且体现出中国政府保障人民健康的决心。

针对中国10天内建成专门医院并改建数座“方舱”医院来收治新型冠状病毒感染者的做法，瑞安强调，“这是巨大的工程”，“中国在短短几天时间里所做到的无疑令人瞩目”。他说，新医院不仅将为患者提供恰当的隔离治疗，也能保护他们所处的社区不受潜在感染。

他表示，医院建好后，很多从中国其他地方赶来支援的医护人员将进驻新医院。“中国国内、各省之间展现出非凡的团结行动力。”他说，“这充分体现出中国政府当下的决心，那就是继续采取一切可能的行动，保障本国人民健康。”

瑞安还介绍说，世卫组织组建的国际专家组很快将前往中国。专家组成员来自多个国家，涵盖疫苗和药物研发、公共卫生等多个领域的专门人才。他强调，专家组前往中国的目的主要是从中国同行那里学习他们应对疫情的经验，并将这一经验带到全世界。“这样我们才能形成一致的、基于事实的（应对疫情）方案。”

他同时强调，派遣专家组前往中国不仅是一次科研行动，同时也是“团结的行动”，这支“代表国际社会”的专家组不仅将“与我们的中国同事分享想法，也将与他们分担重负”。

瑞安还透露，世卫组织正在举行一系列会议，对现有的治疗手段展开“系统性”评估。下周，数百名研究人员将在日内瓦举行会议，确定今后针对新型冠状病毒的诊疗手段、检测手段和相关药物研究的优先事项。

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