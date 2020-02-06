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加强合作  共克时艰（经济透视）

冯维江

2020年02月06日05:21  来源：人民网－人民日报
 

　　新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控牵动人心。随着疫情防控工作有力开展、防控形势取得新进展，此次疫情对经济的影响逐渐成为国内外舆论关注的焦点之一。

　　由于疫情还未平息，目前很难对其造成的经济影响做出全面精确的评估，但是业界普遍认为，疫情不会从根本上改变中国经济长期增长路径。短期来看，疫情会对中国经济增长造成一定冲击。但随着疫情逐步缓解，中国经济增速反弹将打开短期投资窗口，长期投资机遇也值得期待。中国政府还有应对疫情的政策空间。总体来说，此次疫情对中国乃至世界经济的影响是可控的。

　　作为全球供应链重要枢纽、世界第一大制造业国家，中国发生的疫情引起各国的高度关注。一些国家因为对疫情恐慌的过度夸大渲染，采取诸如限制旅行等激进的应对举措。实际上，经济全球化时代，一些国家的过激反应，会伤害全球供应链的正常运转，自戕国内外经济活力，从源头上削弱世界应对疫情的能力，最终影响世界经济的运行和各国人民的生活。只有全球供应链安全有效运作，才能给全球疫情防控提供充足的物资和技术资源，从根本上维持世界经济活力，持续强化全球传染病防控能力。

　　隔绝和割裂不是解决问题的办法。疾病没有国界，全球公共卫生安全问题需要全球性的协调与合作才能得到妥善解决。城市化、栖息地侵占以及旅行的增加和加快，加上卫生系统薄弱，增强了传染病在全球迅速传播的能力。面对越来越严峻的突发疫情挑战，各国应当在信息沟通、研究分享、技术支持、物质支援等领域加强合作，特别是要打造全球供应链与疾病传染链之间的防火墙，保障全球供应链的可持续运作和安全。通过人工智能、智慧物流等方式提升贸易投资便利化、智能化、免疫化水平，升级现有全球供应链和国际分工网络，增强受到疫情影响国家以及全球供应链和国际分工网络的经济韧性。

　　令人欣慰的是，国际货币基金组织、世界银行等国际机构明确表达了对中国疫情防控的支持，强调加强国际协调共同应对。国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃表示，支持近来中国政府为应对疫情在财政、货币和金融等领域采取的措施，对中国经济韧性充满信心。世界银行表示，“正在评估可快速动员的资金和技术资源，以支持受疫情影响国家，援助正在进行的救治工作，以阻止病毒传播并减轻其影响”，“支持中国做出的应对努力，包括为保持其经济韧性所做的努力”，并称将“与国际合作伙伴密切协调，加快国际反应速度，支持各国管理全球卫生紧急事件”。相信这些行动最终会转化成防控疫情的成效，在支持中国和世界经济尽快恢复正常上发挥重要作用。

　　（作者为中国社会科学院世界经济与政治研究所国家安全研究室主任）


　　《 人民日报 》（ 2020年02月06日 17 版）
(责编：曹昆)
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