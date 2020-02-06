新型冠状病毒感染肺炎疫情牵动着海外华侨华人的心。连日来，美国各大侨团纷纷发出倡议，号召大家向国内捐款捐物。一批批急需医用物资运往国内，彰显华侨华人与祖（籍）国人民同呼吸、共命运，携手共克时艰。

日前，由华盛顿华侨华人志愿者募集的医用物资从纽约运抵中国。这批2.4万个医用口罩、价值超过9.5万美元的医用物资由华盛顿地区的华人志愿者平台筹集。该平台创办者、旅美华商房彬表示：“要为祖（籍）国同胞出一份力，于是有了这次募捐行动。”

大华盛顿地区中国大专院校校友会联合会（华盛顿大专联）联合武汉大学校友会等发起捐赠活动。华盛顿大专联会长李民说，倡议书发出后，众多校友和各界爱心人士纷纷慷慨解囊、伸出援手，不到一周时间爱心捐款总金额已超8.4万美元。在获知武汉一线医务人员口罩、防护服和护目镜等医用物资极度短缺后，华盛顿大专联第一时间将一万个医用口罩由东航的纽约至武汉航班运抵武汉。

李民说：“作为在美华侨华人，我们非常赞赏和支持祖（籍）国为防控疫情采取的果断措施，我们坚信中国定能打赢疫情防控阻击战。一方有难，八方支援，同舟共济，共渡难关！”

面对疫情，远在美国中西部盐湖城的华侨华人也立即行动起来。美国盐湖城华助中心日前发出募捐公告，号召大家踊跃捐款或捐赠所需医用物品。

盐湖城华助中心理事长、中华海外联谊会常务理事乐桃文说，盐湖城地区的华侨华人捐款非常积极，截至2月1日，盐湖城华助中心共收到捐款捐物价值1.7万余美元。中心动员起所有的理事，大家分头去大盐湖城地区的医疗用品店购买物资，同时想方设法在网上订货下单，第一时间将口罩、护目镜、防护服等物资分批快递回中国。

盐湖城华助中心副主任、盐湖城医疗中心重症医学和呼吸专科主任彭伟的家乡是湖北武汉。他说，看到中国的白衣天使冒着被感染的风险奋战在抗击疫情第一线，他的内心非常感动。“向中国同事致以由衷的敬意！大家捐的这些物资数量有限，但我们怀着永远的中国心，希望为祖（籍）国尽自己的一份力。”

乐桃文说：“疫情紧紧牵动着当地侨胞们的心，不只是因为部分侨胞在疫区有亲友，更因为血浓于水的亲情。不论华侨华人们离开故乡多久，也不论相隔多远，大家的心永远连着祖（籍）国。这次疫情暴发后，中国中央政府高度重视，救援人员和救援物资及时有序进入疫区。这一切无不彰显中国的制度优势，无不彰显中国政府与人民心连心。”

1月26日，南加州华侨华人现场募款支援武汉购买急需医疗用品。南加州华侨华人联合会发出倡议书：“希望祖（籍）国同胞早日战胜疫情。”

1月27日，洛杉矶罗省中华会馆举行南加州全侨支援武汉记者招待会，号召洛杉矶华侨华人帮助武汉渡过难关。罗省中华会馆主席廖美华表示，援助武汉的相关捐款由南加州北京联合会统一交给武汉的相关机构，做到专款专用。

美国华侨华人联谊会会长马树荣说，洛杉矶华侨华人团体这几天都在为筹款募捐忙碌。截至日前，洛杉矶侨界已筹得善款5万美元，世界越柬寮华人团体联合会募捐约4万美元，“湖北海外乡亲”募捐超4万美元，“洛杉矶北京乡亲”募捐1.5万美元。另外，N95口罩等医用物资已筹集到数十万个。随着时间的推移，募捐的善款和物资还在不断增加。“疫情让广大华侨华人十分揪心，我们都想出一份力，帮助家乡尽快渡过难关。”

目前，美东华人社团联合总会、武汉大学大纽约地区校友会、纽约湖北同乡会、美国华商会等捐赠的口罩、防护服、体温计等医用物资已送达湖北省中医院、武汉第二社区服务中心、湖北省宜昌市长阳土家族自治县预防控制中心、武昌医院等部门。据悉，后续还将有更多的物资运送到抗击疫情的前线。

（本报华盛顿、洛杉矶、纽约2月5日电）

《 人民日报 》（ 2020年02月06日 03 版）

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