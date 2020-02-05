欧盟“外长”首访　伊朗松口愿合作

欧洲联盟委员会副主席兼欧盟外交与安全政策高级代表何塞普·博雷利3日访问伊朗，试图说服伊朗继续履行伊核问题全面协议条款。

伊朗总统府当天发布的一份声明说，伊朗愿与欧盟合作，解决伊核协议面临的问题。

【寻找契合点】

博雷利3日首先与扎里夫讨论地区局势和消除紧张的途径。随后，他分别会晤总统鲁哈尼和议长阿里·阿里贾尼。

博雷利这次出访中向伊方解释，虽然英国、法国和德国今年1月中旬启动伊核问题争端解决机制，但伊核协议前景依然明朗。

博雷利告诉媒体记者：“激活争端解决机制不意味着这些国家（欧洲三国）要诉诸联合国安理会……三国都强调，这一步骤不以终结伊核协议为目标，而是尽力让协议继续存续，为谈判留出时间。”

博雷利上月说，包括各方代表的伊核协议联合委员会将于2月会面。不过，由于美方退出伊核协议，联合委员会现阶段成员仅包括伊朗、俄罗斯、中国、德国、法国、英国和欧盟。

伊朗与国际六方2015年7月达成《联合全面行动计划》（即《关于伊朗核计划的全面协议》）。但随着美国2018年5月单方面退出协议、重启并新增对伊朗制裁，伊朗2019年5月起分阶段中止履行协议部分条款。

【松口愿合作】

博雷利上任以来首次出访选择伊朗，试图挽救伊核协议，希望说服伊朗继续履行协议。

伊朗总统府3日发布声明说，鲁哈尼在会谈中告诉博雷利，伊朗准备与欧盟合作，解决伊核协议面临的问题。只要“伊核协议其他几方遵守承诺”，伊朗准备“回归承诺”。

法新社报道，伊朗目前浓缩铀丰度超过协议规定的3.67%，突破浓缩铀储量300公斤的限制，同时恢复核技术研究和开发。但伊朗声称，这些做法都“可逆”。

鲁哈尼告诉博雷利，伊朗仍将继续配合国际原子能机构的核查。

博雷利说，国际原子能机构是“唯一可以见证、证明”伊朗核发展状况的机构。他告诉记者：“我已向伊方提出，我认为他们也同意，我们必须继续国际原子能机构的调查。”

另外，伊朗外交部说，博雷利与扎里夫还谈到美国公布的中东和平新计划和伊拉克、叙利亚与也门局势。

傅雷利说：“我访问伊朗，因为我们无法在讨论地区稳定时不把伊朗考虑进来。我们试图与各方保持接触，看看我们可以为地区稳定、增进双边理解或至少构建信任方面做些什么。”（庄北宁）（新华社专特稿）

(责编：贾文婷、刘洁妍)