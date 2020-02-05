近日，一些国家，特别是美国对新型冠状病毒感染肺炎疫情作出过激反应，采取过度应对措施，与世卫组织建议背道而驰。多国专家学者、主流媒体认为，面对公共卫生危机，各国应当携手应对、共克时艰，而不是以邻为壑，更不应乘人之危。

“疫情不能成为产生排外情绪的借口”

新加坡《联合早报》援引新加坡总理李显龙的话表示，中国正在努力做好疫情防控。新加坡已做好准备，没有必要感到恐慌。中国能与世界携手打赢这场战役。

《联合早报》题为“美商务部长涉疫情不当言论引发批评”的报道指出，美国商务部长罗斯宣称“中国发生疫情有助于加速制造业回流美国”。这番不当言论立刻引发美国网友、媒体、学者的广泛批评。文章援引康奈尔大学贸易政策教授普拉萨德的表态，认为此等言论是“卑劣之举”。

对美国一些政客的言论，美国《芝加哥论坛报》指出，“疫情不能成为产生排外情绪的借口，危机面前不能泯灭人性”。

德国联邦经济发展和对外贸易协会主席舒曼说：“如果我们充满同情帮助之心，那么恐惧和恐慌就会退却。若在疫情挑战面前失去人性，那输掉的就不仅是一场对抗疾病的战役。”

“相比病毒，过激反应更可怕”

比利时联邦公共服务部发言人扬·艾克曼斯表示，比利时正在按照世卫组织各项规定行事，中国政府以及多家航空公司、旅行社都已采取了有效措施。比利时会保持高度警惕，但没必要采取其他过度措施。

芬兰国家卫生与福利研究所所长米卡·萨尔米宁赞同世卫组织“‘关闭边界’无助于疫情防控”的警告。他认为，限制交通会引起很多副作用，导致社会混乱，造成透明度缺失。

西班牙《国家报》援引西班牙卫生预警与应急协调中心主任费尔南多·西蒙的发言表示，很多迹象都表明，新型冠状病毒的传播本身并不可怕，并且疫情正得到有力防控，没有必要采取人员流动限制。他强调，没有任何理由将亚裔居民都视为新型冠状病毒感染肺炎疑似患者，西班牙媒体界要尽一切可能缓解社会紧张情绪，全力避免因疫情产生对亚裔居民的歧视。

菲律宾总统发言人萨尔瓦多·帕内洛表示：“警告那些针对此次疫情散布谣言、制造恐慌和仇恨的人，他们的做法只会加剧人们的恐惧。在这一时刻，所有人应当团结一致，共同消除民众的过分忧虑，遵守卫生部和政府其他部门制定的卫生政策，这才是为控制疫情作出贡献的表现。”

英国《独立报》评论称：“相比病毒，过激反应更可怕。”文章指出，各国没有必要过分恐慌。

美国新闻评论网站每日野兽网撰文称，如果美国政府继续缺乏对有关病毒实际传播方式的认识，缺乏对潜在携带者甄别的指导，“无疑会助长种族主义和仇外心理，这种风险比疫情本身更严重”。

“我们应该理性、冷静、科学判断和应对”

沙特阿拉伯媒体“阿拉伯新闻”网站援引受访贸易商哈利德的话报道称，一些媒体利用疫情进行不正当宣传，“乘人之危”。沙特商界依然对未来沙中贸易往来保持信心。

叙利亚《复兴报》网站称，中国应对疫情行动迅速，有效阻断了病毒的蔓延。西方媒体尤其是美国媒体夸大了疫情对经济的影响并制造恐慌，报道不客观、不公正。

俄新社刊发俄罗斯高等经济学院东方学教研室主任阿列克谢·马斯洛夫的评论指出，疫情发生后，中国政府实现了最大程度的信息公开透明，并采取了严格的防控措施。一些西方国家和媒体不断制造和散播恐慌，这种行为“无益且不光彩”。

澳大利亚新南威尔士大学高级研究员王斌说，中国疫情防控措施果断有力，堪称表率。世界卫生组织给予高度肯定。目前澳大利亚国内发现新型冠状病毒感染肺炎病例并不多，需要冷静看待疫情发展。

比利时鲁汶大学医学院病毒学教授约翰·内兹率领的团队正在研制能抵抗新型冠状病毒的疫苗，他表示，中国公开各项医学数据全球共享，有利于汇聚全球力量更快攻下这项医学难题。内兹强调，能在极短时间内准确检测出新型冠状病毒已是不易，随后快速采取的一系列防控措施有效避免了疫情蔓延，为全球应对疫情争取了时间。这次抗击新型冠状病毒疫情，中国展现出了惊人的速度和果断的决策力。“无法想象如果没有这些有力措施，会产生什么样的后果。因此，我认为一些国家的过激反应只会对各国合力抗击疫情造成负面影响，使社会产生更多恐慌情绪，对世界经济带来负面影响。我们应该理性、冷静、科学判断和应对，共克时艰。”

（本报曼谷、布鲁塞尔、开罗、莫斯科、堪培拉2月4日电 记者林芮、赵益普、方莹馨、周輖、屈佩、陈效卫）

《 人民日报 》（ 2020年02月05日 16 版）

(责编：曹昆)