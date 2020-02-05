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中哈关系历久弥坚（大使随笔）

张  霄

2020年02月05日05:18  来源：人民网－人民日报
 

　　2月2日，美国国务卿蓬佩奥在访问哈萨克斯坦期间利用涉疆问题、中国对哈投资，甚至新型冠状病毒感染肺炎疫情，对中哈关系进行挑拨。但这是徒劳的。中国与哈萨克斯坦关系牢不可破，这有着充分的历史与现实基础，两国和两国人民对此有充分的战略自信。

　　中哈两国地理相邻，世代相依为伴。始于两千多年前的古丝绸之路促使两国人民相知相交，祖祖辈辈友好往来，互帮互助。中哈两国人民是天然的邻居、伙伴和亲戚，这一历史和现实无法改变。

　　中哈两国文化相近，理念观念趋同。中华民族和哈萨克民族都深受东方文明熏陶，两国的文化交融是世界文明中互学互鉴、求同存异的典范。文化是民族的灵魂，文化共性使得中哈两国人民同声相应、同气相求，任何妄图撕裂这种交融的企图都是不自量力的。

　　中哈两国友好的政治意志统一，目标坚定不移。自1992年1月3日建立外交关系以来，中哈关系不断迈上新台阶。2002年12月，中哈签署睦邻友好合作条约，奠定了两国关系的法律基础；2005年7月，双方建立战略伙伴关系；2011年6月，双方宣布发展全面战略伙伴关系；2015年8月，中哈全面战略伙伴关系进入新阶段；2019年9月，双方宣布发展永久全面战略伙伴关系。两国关系发展脉络既是历史友好的延续，更是新时代亲上加亲、好上加好的体现，贯穿其中的是两国世代传承的睦邻友好与互利合作的坚韧主线，是矢志不移休戚与共的坚定信念。

　　中哈两国响应时代呼唤，共享发展机遇。2013年9月，习近平主席访哈并提出共建丝绸之路经济带倡议。双方抓住新时代新机遇，将共建“一带一路”倡议与哈“光明之路”新经济政策深度对接，将两国繁荣振兴、人民幸福乃至双方前途命运更加紧密地连接在一起。2019年，双边贸易额超过200亿美元，比建交之初增长了50多倍。中国对哈各类投资累计293亿美元，各类工程承包累计合同额320亿美元，在哈注册的中资企业3000多家。中哈原油管道和中国—中亚天然气管线ABC三线均过境哈。两国确定了55个重点产能合作项目，其中炼油厂、双西公路、光伏发电等10多个项目已建成投产，超算中心等多个项目正顺利推进。中哈共建“一带一路”，既是实现两国繁荣振兴的重要路径，也是两国在推进构建人类命运共同体的道路上先行一步的伟大实践。

　　部分美国政客怀着霸权主义和嫉妒心理，见不得中国好，见不得中哈关系好，千方百计编造谎言抹黑中国，企图破坏中哈两国友好，其险恶用心为人所不齿。当下中国正在全力抗击新型冠状病毒感染肺炎疫情，美国一些官员却不时发表对华不友善的言论。美国国务院日前还发布公告，将对中国的旅行警告提高至最高级。在许多国家以不同方式表达对中国抗击疫情的支持和帮助时，美方的这种过度应对措施与世卫组织建议背道而驰。

　　亲望亲好，邻望邻好，中哈两国一直真诚相待、互帮互助。患难见真情，中哈在抗击新型冠状病毒感染肺炎疫情中仍将密切协作，相互理解、相互支持。任何破坏中哈关系的图谋都注定失败。

　　（作者为中国驻哈萨克斯坦大使）


　　《 人民日报 》（ 2020年02月05日 16 版）
(责编：曹昆)
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