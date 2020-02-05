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“我的心和中国连在一起”

本报驻意大利记者  孔  歌

2020年02月05日05:15  来源：人民网－人民日报
 

　　“中国政府正在采取有力措施抗击疫情。我要告诉在意大利的亲友们，我在这里很安全。”正在武汉华中科技大学就读的意大利留学生佩特拉·维达利近日接受本报记者采访时表示。

　　维达利去年9月开始在中国留学，是一名国际贸易专业的硕士研究生，今年在中国度过春节。她表示，自发生新型冠状病毒感染的肺炎疫情后，中国政府、媒体第一时间向公众详细介绍了自我防护措施，每个人都自觉遵守，减少外出。社区为居民提供帮助，保证居民得到及时的照顾。“居住在武汉的人们并没有恐慌，大家都自觉进行自我防护”。

　　维达利表示：“武汉防控疫情采取的措施非常正确和有效。为防止疫情扩散，中国政府果断采取行动，展现了中国防控疫情的决心和大国担当。”她认为，中国政府为人民的安全着想，采取有力措施阻断疫情传播，这是非常正确且有效的决定。

　　维达利在接受意大利《晚邮报》连线采访时，强调了上述观点。她表示，中国政府采取的疫情防控措施透明、公开、迅速。能在短时间内就完成新型冠状病毒的基因测序工作，充分证明中国的科研水平值得信赖。“中国政府正尽一切努力控制疫情蔓延。人民众志成城，共同迎战病毒疫情，对此我非常感动”，维达利说。

　　流行病毒是全世界共同面对的挑战，各国高度重视和关注。维达利表示：“中国为各国防控疫情作出积极贡献。”

　　维达利即将返回意大利。她希望疫情早日结束，自己也能重返中国校园。维达利说，“这里就像我的家。我的心和中国连在一起”。

　　（本报罗马2月3日电）


　　《 人民日报 》（ 2020年02月05日 03 版）
(责编：李枫、曹昆)
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