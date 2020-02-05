王毅分别同伊朗、苏丹外长和沙特外交大臣通电话

据新华社北京2月4日电 2月3日，国务委员兼外长王毅应约同伊朗外长扎里夫通电话。

扎里夫表示，在抗击新型冠状病毒感染肺炎疫情过程中，中国政府以负责任、透明的态度及时果断应对疫情，不仅制止了疫情在国内恶化，更阻止疫情向国际蔓延，获得了国际社会的普遍认可。我们坚决反对某些西方国家乘人之危的做法，相信中国政府和人民一定能克服当前困难。

王毅感谢伊方支持中方抗击疫情工作，赞赏扎里夫是全球第一个公开声援中国的外长，表达了伊朗人民对中国人民的友好。王毅表示，中方已经建立举国体制，以最严格和最彻底措施抗击疫情。王毅说，在抗击疫情上，我们首先对中国人民负责，同时也对国际社会负责。我们会继续本着公开、透明的态度与世界各国分享信息，加强合作，共同维护全球和地区公共卫生安全。

据新华社北京2月4日电 2月3日晚，国务委员兼外长王毅应约同苏丹外长阿斯玛通电话。

阿斯玛代表苏丹政府和人民就发生新型冠状病毒感染肺炎疫情对中国政府和人民表示诚挚慰问，相信中国政府完全有能力战胜这次疫情，中方将会尽快渡过危机。苏中关系特殊友好，苏方愿同中方开展更多务实合作，推动双边关系迈上更高水平。

王毅强调，中国有党的坚强有力领导，有强大的动员能力，也有应对公共卫生事件的丰富经验。中国正在全国动员，有效推进疫情防控工作并取得明显成效。

据新华社北京2月4日电 2月3日，国务委员兼外长王毅应约同沙特阿拉伯外交大臣费萨尔通电话。

费萨尔代表沙特政府和人民支持中国战胜新型冠状病毒感染肺炎疫情，充分肯定中国迄今为止为防控疫情采取的有力措施，高度赞赏中国在疫情防治工作中体现出的责任感，完全相信中方将最终战胜疫情。

王毅感谢沙特在中方防控疫情的关键时刻给予的有力支持，表示中方已建立举国体制，上下一心，全力抗击这场疫情。中方有能力、有把握维护好中国人民的身体健康与生命安全，也将继续采取有效措施保障好包括沙特公民在内外国在华公民的工作生活条件，为国际公共卫生事业作出自己的贡献。相信沙特将在抗击疫情斗争中始终同我们站在一起。

《 人民日报 》（ 2020年02月05日 03 版）

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