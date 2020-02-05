外国政党领导人高度评价并积极支持中国抗击疫情

本报北京2月4日电 连日来，又有一些国家政党领导人致电致函中共中央对外联络部，高度评价中方为抗击新型冠状病毒感染肺炎疫情所作努力，并表达对中国的积极支持。

尼泊尔共产党主席、总理奥利表示，尼泊尔共产党高度赞赏中国政府为遏制病毒传播、治疗感染患者所作的卓越努力。我们与习近平总书记领导下的中国共产党和中国政府坚定团结在一起，相信中国政府正在采取的各项措施一定能够成功遏制这一致命疾病的传播。

阿富汗民族联盟领袖、政府首席执行官阿卜杜拉表示，中国党和政府及时应对防控疫情、救治病人，值得高度认可和赞赏。在当前中国面临困难的时刻，阿富汗政府和人民坚定与中国肩并肩站在一起。中国是伟大的国家，我们坚信中国党和政府将带领中国人民成功克服这一困难。

俄罗斯联邦共产党中央委员会主席久加诺夫表示，面临严峻的挑战，中国人民团结在一起，在无形但残酷的对手面前筑起一道有力屏障。在中国共产党的领导下，全民防疫全面展开。一切必要资源都被调动起来，民众的意志凝聚成磅礴力量。中国共产党作为团结和引领社会的力量，站在与疫情斗争的最前线。在中国共产党的团结带领下，有社会主义、人民正义理念的鼓舞，14亿多中国人民必将所向披靡！

蒙古民主党主席额尔登表示，在友好的中国人民面临困难的时刻，我们愿同中方携手并肩，团结努力。相信在中国共产党的领导下，中方一定能够遏制疫情。

肯尼亚朱比利党总书记图朱表示，中国全力抗击疫情的行动令我们印象深刻。相信在习近平总书记和中国共产党的强有力领导下，伟大的中国人民将战胜疫情，恢复正常秩序，造福中国人民和全人类。

坦桑尼亚革命党总书记巴希鲁表示，坦桑尼亚革命党愿同尊敬的兄弟党——中国共产党及全体中国人民携手并肩、共克时艰。

秘鲁争取进步联盟主席阿库尼亚表示，在中国共产党的领导下，凭借先进的医疗科技水平以及中国卓越的医护人员的努力，中国定将在短时间内成功战胜疫情。

乌拉圭广泛阵线主席米兰达表示，广泛阵线高度赞赏中方为遏制疫情扩散作出的努力和采取的措施。我们希望并坚信，中国人民一定能够打赢这场疫情防控阻击战，并愿为此提供力所能及的协助。

塞尔维亚社会党主席达契奇表示，我们完全相信，中方采取的抗击疫情的措施将带来积极效果，遏制病毒的传播，并研发出相关药物。中国共产党一定会在短时间内解决疫情问题，攻克难关，取得胜利，并将继续顺利地推进社会建设，造福中国和世界人民。

法国共产党全国书记鲁塞尔和全国委员会主席洛朗联名致信表示，我们对中方为遏制新型冠状病毒扩散所付出的努力表示敬意，尤其要向奋战在一线的医护人员表示支持。我们坚信你们有能力渡过难关。

《 人民日报 》（ 2020年02月05日 03 版）

(责编：李枫、曹昆)