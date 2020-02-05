外国政要积极评价和支持中国抗击疫情

本报北京2月4日电 近日，又有一些国家领导人及国际组织负责人继续通过各种方式对中国抗击疫情表示慰问和支持。

巴基斯坦总统阿尔维表示，中方有力措施得到国际社会广泛认可。我们坚信，在中国共产党领导下，坚强的中华民族一定能战胜挑战。

缅甸总统温敏表示，相信在习近平主席领导下，中国人民团结合作，定能克服困难，成功控制疫情发展。

柬埔寨首相洪森表示，感谢中方为柬在华人员提供安全保障。柬方愿与中方患难与共，共渡难关。

斯里兰卡总统戈塔巴雅表示，作为患难与共的真朋友，斯里兰卡将与中国坚定站在一起。

马尔代夫总统萨利赫表示，马方高度赞赏中方在抗击疫情中展现的公开、透明和责任感。

哈萨克斯坦总统托卡耶夫表示，哈方赞赏并支持中方为防控疫情所采取的果断举措。希望哈中双方密切协作，早日战胜这一共同威胁。

吉尔吉斯斯坦总统热恩别科夫表示，感谢中方对在华吉公民的关照。相信中方能够早日战胜疫情。

塔吉克斯坦总统拉赫蒙表示，衷心祝愿患者早日康复，相信中国领导人和政府积极致力于管控局势、防止疫情蔓延，一定会取得预期效果。

乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫表示，乌方愿同中方携手应对疫情。

阿塞拜疆总统阿利耶夫表示，阿塞拜疆人民同中国人民团结一心。阿方愿向中方提供一切必要协助。

意大利总统马塔雷拉表示，祝患者在勇敢的中国医护人员的救治下早日康复。意方愿向中方提供一切有助于应对疫情的支持。

波兰总统杜达表示，波方高度赞赏中方采取的快速、果断措施。中国人民展现出的勇气和团结得到包括波兰在内各国人民的尊敬。

捷克总统泽曼表示，捷克将与中国人民并肩抗击疫情，向中方提供力所能及的援助。

克罗地亚总统基塔罗维奇表示，相信中方能够尽早使疫情得以控制。克罗地亚人民同中国人民站在一起。

塞尔维亚总统武契奇表示，塞方高度赞赏中方在面临险峻挑战时展示的国家力量，坚信在习近平主席领导下，中方一定能战胜疫情。

马耳他总统维拉表示，马耳他人民全力支持中国政府抗击疫情。

埃及总统塞西表示，埃及政府和人民坚定支持中方。相信中方有能力迅速战胜疫情。埃方愿竭尽所能向中方提供一切支持。

尼日利亚总统布哈里表示，中国为遏制疫情扩散蔓延所作努力堪称典范。相信打赢疫情防控阻击战只是时间问题。

几内亚总统孔戴表示，几内亚对中方在埃博拉疫情斗争中给予几方的宝贵支持和无私帮助铭记在心，相信充满智慧的中国人民一定能战胜此次疫情。

加纳总统阿库福—阿多表示，中方强大的动员能力和对国际社会开放透明的态度让我们看到彻底控制疫情的希望。

塞舌尔总统富尔表示，塞方赞赏中国政府和人民面对疫情的必胜信念、坚定力量以及中方为抗击病毒传播所做的承诺和努力。

此外，蒙古国、东帝汶、卢旺达、格鲁吉亚、牙买加、秘鲁等国外长以及联合国粮食及农业组织总干事、国际电信联盟秘书长、万国邮政联盟等国际组织负责人也高度评价中方采取的防控措施，认为中方杰出的组织能力和应急反应能力为全世界作出了积极榜样。

《 人民日报 》（ 2020年02月05日 03 版）

(责编：李枫、曹昆)