蒙古国文旅界人士向中国捐赠医疗防护用品

人民网乌兰巴托2月4日电（记者 霍文）蒙古国文旅界人士向中国内蒙古甘其毛都口岸捐赠医疗防护用品仪式4日在中国驻蒙古国大使馆举行。驻蒙使馆大使柴文睿、公使衔参赞杨庆东、文化参赞兼乌兰巴托中国文化中心主任陈霜、政务参赞李雁军，蒙古国旅游协会主席钢特木尔、文联主席达瓦苏荣、摄影协会主席巴特巴特尔、大库伦寺主持桑杰道尔吉、科学院研究员巴扎尔道尔吉、汉学家巴特尔夫等中蒙嘉宾出席捐赠仪式。

柴文睿首先代表中国驻蒙使馆向发起本次捐赠活动的蒙古国文旅界人士表示感谢。他说，新型冠状病毒肺炎疫情发生以来，蒙古国政府和社会各界纷纷通过各种方式向中方表达慰问并组织捐赠活动。蒙古国文旅界人士组织的活动正是这一系列爱心活动之一，这反映了近年来中蒙两国关系高水平发展的成果，体现了两国人民之间真挚的友谊。

钢特木尔在致辞中说，去年12月中方组织蒙古国文化和旅游界人士赴中国西藏，亲身感受改革开放四十年来中国西藏发生翻天覆地的变化，我们备受鼓舞，用蒙古人的眼睛看到了中国少数民族地区发生的真实变化，人民幸福安康，社会稳定繁荣，经济高速发展，给蒙古国未来的发展提供了有益的经验。我们坚信,在中国中央和地方政府高效领导以及中国人民团结努力下，中方一定能够很快遏制疫情蔓延,对病患进行有效的诊断和救治。

据介绍，本次捐赠活动由2019年蒙古国文旅界赴西藏访问团12名知名人士自发组织，共计筹资3000美元，购置1500个医用口罩、2000副医用手套及其它部分防护用品捐赠给中国内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸。

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