中国驻澳大利亚大使在澳媒体刊文：抗击新型冠状病毒感染肺炎疫情——中国有能力，世界有信心

人民网堪培拉2月4日电（记者陈效卫）中国驻澳大利亚大使成竞业4日在《澳大利亚金融评论报》发表署名文章《抗击新型冠状病毒感染肺炎疫情——中国有能力，世界有信心》。全文如下：

许多澳大利亚朋友关注中国的新型冠状病毒感染肺炎疫情。我想告诉大家，面对这一巨大挑战，中国已全面打响一场前所未有的疫情防控阻击战。

疫情防控是当前中国党和政府工作的重中之重。习近平主席多次作出重要指示，要求把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，坚决遏制疫情蔓延势头，要求军队为抗疫作出贡献。

中央成立应对疫情工作领导小组，统筹协调全国力量，建立覆盖全国的防控体系，在城市和农村采取最全面、最严厉的有力措施，全方位切断病毒感染。李克强总理赴武汉考察指导疫情防控工作。

中国在与时间赛跑。经过短短十几天施工，武汉首个拥有1000张床位、专门接诊治疗新型冠状病毒感染肺炎患者的医院昨日投入使用，第二个拥有1600个床位的医院将于明日交付使用。

财政部紧急预拨44亿元人民币，支持各地抗疫。一方有难，八方支援。全国各地医疗队赶赴湖北，医疗物资源源不断抵达武汉。

医护人员的奉献精神令我深深感动。84岁的钟南山院士依然战斗在抗疫最前线，95后小护士李慧表示如有不幸，愿捐献遗体供研究攻克病毒。成千上万的医护人员24小时全天候救治患者。

抗击疫情陆续传来好消息。已有超过470人治愈出院，中国科研人员已筛选出几种能较好抑制病毒的药物，疫苗研发正加速推进。

中方始终本着公开、透明、负责任的态度开展疫情防控国际合作，在第一时间向世界卫生组织、有关国家及中国港澳台地区通报疫情，分享病毒基因序列，体现了中国在全球公共卫生领域的领导作用。

中方已采取各种措施保护在华外国人员的健康和安全，确保他们的生活需求和物资供应。

中国正用行动向世界表明，疫情总体上是可防、可控、可治的。

世卫组织总干事谭德塞博士指出，习主席亲自指挥、亲自部署疫情防控，中方采取果断有力措施控制疫情传播，不仅是对本国人民生命健康的高度负责，更是对全球疾病防控的大力支持。正如谭德塞博士所言，如果不是因为中国政府的努力，在中国境外将会有更多病例甚至死亡。中国的努力值得尊重和赞赏，值得学习和致敬。中国采取的很多防控措施远远超过应对突发事件的相关要求，为各国防疫工作树立了新标杆。世卫组织的声明强调，将疫情列为突发公共卫生事件（PHEIC）不是因为中国，主要原因是卫生系统脆弱的国家要加强疫情应对；不是对中国没有信心，恰恰相反，世卫组织对中国控制疫情的能力充满信心。谭德塞博士强调，没有理由采取不必要的措施来干扰国际旅行和贸易。

俄、英、法、德、日、韩、澳等国外长在与王毅国务委员兼外长通话时都高度赞赏中国政府的有力举措，钦佩中方的抗疫决心和勇气，并愿提供必要协助。

在全球化时代，各国命运紧密相连，休戚与共。我们感谢国际社会对中国的充分理解和支持，中国愿与各国合作抗击疫情。

中华民族历经大风大浪，没有我们过不去的坎儿。我坚信，在中国共产党的坚强领导下，凭借“非典”以来建立的传染病防控体系和新中国七十年积累的强大科技和物质基础以及国际社会的支持，中国人民有信心、有能力、有资源，一定能战胜疫情，为促进全球公共卫生事业和国际合作作出重要贡献。

(责编：崔越、刘洁妍)