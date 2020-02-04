联合国官员对中国抗击新型冠状病毒感染肺炎疫情充满信心

新华社联合国2月3日电（记者徐晓蕾）联合国负责反恐事务的副秘书长沃龙科夫、卡塔尔常驻联合国代表阿利娅·阿勒萨尼3日在联合国大型体育赛事安保问题会议期间表示，他们对中国抗击新型冠状病毒感染肺炎疫情充满信心。

沃龙科夫在接受采访时表示，体育安全和卫生安全都是相互关联的全球性问题。“面对疫情，我们始终和中国站在一起。”他说，中国政府已经采取一系列有力举措，相信中国很快能够渡过难关。

阿勒萨尼对媒体记者说，卡塔尔向中国政府和中国人民表示慰问，对中国政府采取的有力举措充满信心。

中国常驻联合国代表张军在接受中外媒体集体采访时呼吁国际合作抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情。张军强调，面对疫情，国际社会保持团结与合作至关重要。中方赞赏联合国、世界卫生组织等国际组织和有关国家给予中国的理解和支持。同时，中方呼吁各国认真采纳世界卫生组织的建议，不要过度反应，不要采取不必要的干预国际旅行、停航等行动，更不要对中国、中国人采取歧视性行动。

张军表示，当前防疫工作正处于关键时刻。中国正采取一切措施全力以赴同疫情作斗争，救治病人，控制疫情蔓延。来自全国各地的医疗队已赶赴武汉，新的医院已投入使用，大批医疗物资也已运抵。越来越多的生命被抢救过来，越来越多的病人已经治愈。有关情况表明，面对疫情，中国政府和人民的决心是坚定的，采取的举措是及时、有力和负责任的，效果正在日益呈现出来。

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