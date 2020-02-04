澳大利亚多所高校延迟中国留学生入学报到时间

悉尼科技大学副校长伊恩·瓦特接受人民网采访（摄影 段佳筝）

人民网悉尼2月4日电 日前，澳大利亚临时入境限制措施的实施给尚未返澳的中国留学生带来一系列影响。对此，澳大利亚多所高校紧急推出应对方案，尽可能确保学生学业的顺利进行。

面对机票取消、高额房租及对学业可能无法按时完成的担忧，许多尚未返校的中国学生表示，澳当局的临时入境限制措施带来的不仅是经济损失，还有心理负担。学生们迫切希望所在学校推出有效的解决方案。

悉尼科技大学国际事务副校长伊恩·瓦特在接受人民网记者采访时表示，悉尼科技大学约有6000名左右的中国留学生，其中超过一半尚未返澳，学校对此十分重视。瓦特称，学校已经出台了相应措施，将开学时间推迟至3月9日。如果学生无法在该日前抵达悉尼，学校将根据学生情况，为其开设在线学习课程或适当压缩课程，以确保学生按时完成学业。此外，如果学生存在需要使用实验室的课程，学校将与学生进行一对一讨论，做出合理安排。瓦特说，校方不会因此收取学生额外费用。

除悉尼科技大学外，澳大利亚其他高校也纷纷推出应急方案，采取延迟开学，延长中国留学生报到时间，增设假期课程，开设网课等措施。据学校官方网站消息，悉尼大学、新南威尔士大学、澳大利亚国立大学、西澳大利亚大学、昆士兰大学、蒙纳士大学等已根据学校情况，将新学期的注册报到时间推迟至二月底或三月初。

据澳媒报道，临时入境限制措施的实施或将给澳大利亚教育产业带来80亿澳元的经济损失。对此，瓦特称，措施在短时间内确实会带来不好的经济影响，但人们会看到澳大利亚高校做出的努力。在特殊情况发生时，校方将学生的安全放在首位，并尽可能降低影响。（段佳筝）

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