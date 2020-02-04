原标题：初选、国情咨文、弹劾案 三大事接连登场冲击美大选

中新网2月4日电 据台湾“联合新闻网”报道，从3日到5日这三天，美国政坛高潮迭起，先是联邦参议院3日就总统特朗普弹劾案举行最后申辩，接着两党第一场总统候选人党内初选3日晚间在艾奥瓦州登场，而后是特朗普4日发表国情咨文。最后，参院5日表决是否弹劾特朗普，预计将宣告特朗普无罪。如此多影响未来政局发展的大事集中在一周内登场，很不寻常。

资料图：美国总统特朗普。中新社记者 陈孟统 摄

【特朗普将面临三关挑战】

参院3日恢复审理弹劾案，联邦最高法院首席大法官罗伯茨依法主持审判，当天让扮演检方角色的众院七位“弹劾代理人”和特朗普辩护团队申辩共四小时。

几小时后，艾奥瓦州党内初选开始，由于竞选连任的特朗普几乎笃定赢得党内提名，各界焦点放在民主党谁能先声夺人赢得艾奥瓦州初选。赢得艾奥瓦州能让参选人声势大振，并有利募款等活动。

接着，特朗普定4日赴国会发表擘划施政方向的国情咨文。时值美国大选年，外界格外关注咨文内容。美国高层透露，这次咨文将以“伟大的美国回归”为主题，表达对未来“持续不懈的乐观精神”，预计将呼吁国会配合他的经济政策。

据报道，特朗普将在国情咨文中吁请国会持续与行政部门合作，打造让全民兼容并蓄的经济力，让最需要帮助的人最快得到支持，并使来自各种背景的民众能有新的发展机会。

最后，共和党掌控的参院定5日表决弹劾案，预计将宣布特朗普无罪，让选民决定特朗普的命运。

【美大选年政治如何定调？】

美国有线电视新闻网(CNN)指出，美国经历过许多更重大的政治事件，如总统遭暗杀、内战、参与境外大规模战争、民权运动等。但是，三个可能为今年大选年定调的事件如此密集发生，很不寻常。这三天的事件将反映出决定美国政治现状的主要因素，譬如特朗普在共和党内持续占主导地位、民主党竭尽全力使特朗普无法连任等。

这三件事引发的后续反应，会对选战产生决定性的影响。民主党最终提名的总统候选人是谁，以及特朗普躲过弹劾后的行为，都将决定美国的未来。如果美国前副总统拜登当选总统，他的领导风格可能比较传统，倾向寻求两党支持。如果参议员沃伦或桑德斯当选，可能会把美国带往极左的方向。

如果特朗普连任，他可能延续第一任的风格，继续挑战政治成规，并在做完两任后彻底改变美国政治。

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