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约翰逊“硬”对欧盟贸易谈判 

2020年02月04日10:23  来源：新华网
 

英国首相鲍里斯·约翰逊定于3日发表讲话，为英国与欧洲联盟谈判今后各项关系“划重点”。然而，首相府2日发布的讲话稿显现，面对欧盟，约翰逊将设定强硬立场。

【重实用】

英国1月31日正式“脱欧”，约翰逊讲话旨在勾画英国今后的发展道路，而他的规划明确，英国在与欧盟谈判贸易协定时不想遵守欧盟各项规则。

依据讲稿，在公开讲话中，约翰逊将表明英国立场：寻求“实用协议”。

约翰逊强调，在先前“脱欧”谈判中，英国从欧盟得知理想的贸易协定可以有，“既能打开市场，又能避免受欧盟规则全盘制约”。

讲稿中，约翰逊说：“自贸协定无需列入欧盟关于竞争、补贴、社会保障、环境或其他方面的规则，英国将在这些领域保持最高标准，在很多方面，甚至高于欧盟标准，但这一切无需协定强制，当前有必要强调这一点。”

他坚持，如果英国无法与欧盟达成类似后者近期与加拿大谈妥的自贸协定，英国愿意接受一项较为松散的贸易安排，类似欧盟与澳大利亚的贸易协议。“选项断然不是‘成与不成’。”

不过，鉴于双方谈判前景充满挑战，爱尔兰总理利奥·瓦拉德卡2日向约翰逊喊话，告诫英国避免重复过去坚守“刻板红线”的做法而“难以达成协议”，并建议后者“调低”在他看来充满“民族主义的论调”。

【不拖拉】

“脱欧”之后，英国进入为期11个月的“过渡期”，英国与欧盟之间的各项往来暂时维持原状。只是，约翰逊明确表露不愿延长过渡期，希望年底前与欧盟达成各项协议，从渔业到金融。

欧盟对接英国的谈判首席代表米歇尔·巴尼耶将于3日公布欧盟谈判立场，但他先前警告，渔业合作、内、外部安全、货物贸易必须先行谈妥。

法国2日特意“提醒”英国，英方大部分渔业产品都出口到欧盟市场，预示今后就渔业捕捞权的谈判不会轻松。与此同时，英国媒体同一天报道，英国政府已经做准备打硬仗，不向欧盟预计提出的众多要求妥协。

按照立场一贯“疑欧”的《星期日电讯报》说法，约翰逊“私下震怒”，认定欧盟的做法意在“给全面自贸协定添堵”。英国外交大臣多米尼克·拉布承认，伦敦方面确实感到“些许受挫”，原因是欧盟先前在谈判中的一些承诺没有“兑现”。

英国“脱欧”获得与其他国家和地区组织谈判并签署贸易协定的权利。约翰逊在英国东北部一次“脱欧”特别会议上透露，英国的目标是三年内让贸易协定惠及英国商业的80%。

为实现这一目标，拉布2日宣布，他即将开启访问数个亚洲国家以及澳大利亚的行程。《星期日电讯报》报道，英国与日本有意在今年年底前达成贸易协定，明年年中敲定与澳大利亚和新西兰的协定。（田野）（新华社专特稿）

(责编：贾文婷、杨牧)
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