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驻法国大使卢沙野向法媒介绍中国防控疫情进展及举措

2020年02月04日08:28  来源：人民网-国际频道
 

人民网巴黎2月3日电（记者刘玲玲）2月3日，中国驻法国大使卢沙野接受法国Europe 1电台王牌节目“8:20访谈”直播连线专访，就中国抗击新型冠状病毒肺炎疫情进展和措施等回答记者提问。

在采访中，卢沙野表示，面对当前疫情，中国政府采取了及时、果断、有效的措施来应对。中国政府第一时间全力救治感染患者，用10天时间在武汉郊区建造两所医院，共有2500张病床。目前疫情形势仍然严峻，根据今晨（2月3日）最新数据，中国确诊病例17238例，疑似21558例，治愈475例，死亡361例。中国正在继续努力防控疫情，6000多名来自全国的医护人员支援武汉，1400名军队医护人员根据习近平主席的指示已经抵达武汉。

卢沙野指出，中国此次的应对比17年前“非典”时快得多。虽然在中国确诊病例很多，但在国外很少，只有140多例，死亡1例。这表明中国的防控措施十分有效，切断了疫情传染源。这次病毒与“非典”不同，传染性更高，但致死率更低，目前致死率不到2.5%，“非典”是近10%。确诊数量不断增加，主要原因是检测能力提高了。中国有信心、有能力战胜这场疫情。中国多个城市已经采取管控措施，这对控制疫情扩散是有效和必要的。

在被问及对在法中国游客有何建议时，卢沙野回答说，虽然世界卫生组织把疫情列为“国际关注的突发公共卫生事件”，但是世卫组织总干事明确表示，这一决定不是对中国投不信任票，他不赞成甚至反对对中国采取任何旅行或贸易限制。对在法中国公民，中国驻法使馆已多次发布领事提醒，同时把法方卫生部门提出的相关措施及时周知在法中国公民。驻法使馆建议新近从中国来法人员自行居家观察14天，建议侨胞尽量避免串门聚会，如出现身体不适症状，要拨打紧急救护电话15，听从医务人员建议。

面对一些国家对中国暂时采取的限制中国公民入境的措施，卢沙野表示，他们的担忧可以理解，但认为没有必要停止所有与中国的人员和贸易联系。因为中国已经采取了严格的防控举措，甚至远超出《国际卫生条例》要求。

卢沙野同时表示，绝大部分法国人对中国是同情和支持的。法国总统马克龙、国民议会议长费朗、外长勒德里昂、巴黎市长依达尔戈等都对中国表达了支持，法国卫生总局局长也在推特上说“和中国人民站在一起”。疫情无国界，患者也无国籍之分。新发传染性疾病是全人类的共同挑战，无人可以幸免。在这个困难时期，友善和合作弥足珍贵，偏见和歧视理应受到谴责。

(责编：崔越、刘洁妍)
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