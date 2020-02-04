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劝和促谈要讲公道话、办公道事（环球走笔）

宦  翔

2020年02月04日05:17  来源：人民网－人民日报
 

　　美国政府近日公布所谓推动解决巴勒斯坦与以色列问题的“中东和平新计划”，遭到中东国家的明确反对。巴勒斯坦方面已拒绝该计划全部内容，总统阿巴斯怒斥其为“世纪耳光”，并宣布断绝与以色列和美国“一切关系”。阿拉伯国家联盟也拒绝接受这个计划，表示将拒绝与美国政府开展合作，并呼吁国际社会抵制以色列实施该计划的企图。连日来，巴勒斯坦、约旦等国民众在多地游行抗议该计划。很明显，所谓“中东和平新计划”，却在为中东和平增加新的不确定性。

　　美方提出的新计划之所以遭到强烈抵制，在于其带有强烈偏袒以色列的色彩。它承认耶路撒冷是以色列“不可分割的首都”；承认以色列在约旦河西岸犹太人定居点的主权，允许以色列完全控制定居点；认可建立独立的巴勒斯坦国，但要求其实现“非军事化”……正如联合国中东和平进程特别协调员姆拉德诺夫所指出的，“中东和平新计划”符合以色列为谈判制定的每条红线，但距离解决巴勒斯坦人所关切的问题却很远。埃及前外长法赫米忧心忡忡地指出：“新计划不仅不会给该地区带来和平，还可能会破坏达成持久协议的机会。”

　　“为了中东地区真正的和平，国际社会应当守护良知，维护公道和正义。”约旦《宪章报》如此写道。这样的呼吁，与巴勒斯坦总统阿巴斯“耶路撒冷不是用来出售的，巴勒斯坦人民的一切权利都不能讨价还价”的主张一致，也符合联合国相关决议和国际社会的共识。斡旋调解，应坚持公道正义。任何有关巴勒斯坦问题的解决方案，都应该倾听所有主要当事方的看法和主张，应该通过平等对话和谈判达成协议，应该有利于推动巴勒斯坦问题早日实现全面、公正、持久解决。

　　国际社会劝和促谈，只有讲公道话，办公道事，才能为和平带来新希望。巴勒斯坦问题是中东和平的根源性问题，已延宕数十年。巴以问题有国际公认的解决方案，那就是“两国方案”。国际社会普遍支持建立以1967年边界为基础、以东耶路撒冷为首都、拥有完全主权的、独立的巴勒斯坦国，这也是巴勒斯坦人民数十年的愿望。解决巴勒斯坦问题，要遵守联合国决议要求和“两国方案”“土地换和平”原则，保障巴勒斯坦人民的合法民族权利。否则，巴以和平很难实现，中东和平稳定也无从谈起。

　　历史经验反复证明，中东和平进程取得积极进展，都是有关各方通过对话寻求最大公约数的良性结果。解决问题不能一家说了算，一家说了也不可能算。中东问题需要新的促和机制，但任何创新的促和机制，都不应该偏离公平正义的主基调。


　　《 人民日报 》（ 2020年02月04日 17 版）
(责编：曹昆)
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