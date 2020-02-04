善邻是福（大使随笔）

中国和巴基斯坦仅一山之隔，两国人民情同手足，有着“铁哥们”般的友谊。中巴关系坚如磐石，是两国政府和人民长期培育、患难与共的结果。2008年中国汶川发生特大地震，巴基斯坦第一时间向灾区送去全部储备帐篷，随行医疗队为节省飞机空间，拆掉了飞机上的座椅，一路上席地而坐；2010年，巴基斯坦遭遇洪水灾害，中国把援助物资投送到最危险的偏远地区；2015年也门撤侨行动中，中国军舰帮助176名巴基斯坦公民撤离，巴基斯坦军舰协助从穆卡拉港撤离8名中国留学生。巴方军舰指挥官下达命令“只要中国留学生不到，我们的军舰就不离港”……一个个中巴友好的故事广为传颂。

今年以来，突如其来的新型冠状病毒感染的肺炎疫情在中国蔓延。习近平总书记在大年初一主持中央政治局常委会会议，亲自部署疫情防控工作，全国各地区各部门迅速掀起疫情防控阻击战。疫情就是命令，防控就是责任。当中国全国上下奋力抗击疫情之时，我们的友好邻邦巴基斯坦也在行动。

巴基斯坦总统阿尔维、总理伊姆兰·汗分别致函中国领导人，表示相信在中国共产党和中国政府领导下，中国人民一定能够战胜疫情。巴基斯坦外长库雷希代表巴政府强调，在此困难时刻，巴基斯坦人民将坚定地与兄弟的中国人民站在一起。2月1日，巴一架军机满载口罩、防护服、护目镜等防疫物资飞抵乌鲁木齐，向中国人民送来急需的物资，也给中国人民送来了暖暖的友情和有力的支持。

当一些国家从武汉撤出本国公民之时，巴基斯坦政府宣布无意撤侨。巴卫生部长米尔扎解释说，相信中国的防控能力和措施，巴基斯坦公民在华更安全。

当一些航空公司停止赴华航班之时，巴政府宣布在中国春节假期结束之后，即2月3日恢复两国直航，以便于双方人员往来。巴方也采取了一些必要的监测措施，但正是因为对中方防控能力和举措的信任，巴基斯坦张开怀抱欢迎中国朋友前来，为中巴合作、中巴经济走廊建设继续共同努力。

连日来，不少巴基斯坦民众也让我们深深感动。一位当地友人听说中国在巴公民因为自我限制不愿出门采购日用品时，给我写信说：“我的家很大，可以容纳200—300人，欢迎中国朋友来我家吃饭。”在长沙工作的巴基斯坦年轻医生乌斯曼，主动提出愿赴武汉加入抗疫第一线。他的理由很简单：“我爱中国！”巴基斯坦很多人使用微信。“为中国祈祷！为中国加油！”来自巴基斯坦朋友的这些微信祝福，我每天都收到上百条。

当中国人民全力抗击疫情的时候，我在巴基斯坦深深感受到了“巴铁”的支持与鼓励。善邻是福。我们一定能取得这场疫情防控阻击战的胜利。来自包括巴基斯坦在内的国际友邦的支持和鼓励，让我们增添了必胜信心。

（作者为中国驻巴基斯坦大使）

《 人民日报 》（ 2020年02月04日 03 版）

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