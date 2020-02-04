图为德国当地华侨华人在柏林泰格尔机场利用绿色通道向国内托运医用物资。

本报记者 冯雪珺摄

“柏林支持武汉”“我的家乡在黄冈，共克时艰，有你有我”……连日来，德国华侨吴刚在微信朋友圈里发的动态，吸引了中德各界朋友关注。今年回国过年的他原计划过完年就返回德国，面对突如其来的疫情，他决定留在家乡黄冈市罗田县。“除夕当天，我紧急联系柏林的华侨华人以及德国朋友，希望他们能在德国迅速采购一批医护物资。”吴刚说，“我哪也不去了，我要和家乡人民一起抗击疫情。”

接到信息后，当地的华侨华人朋友们迅速行动起来，前往商场、超市、药店，采购医用手套、护目镜、防护服等物资。德国友人、“德中技术桥”公司合伙人皮蓬也闻讯赶来。几经周折，他联系上一家专供医疗防护用品的公司，紧急订购了20箱共计4800只防护口罩。

皮蓬说，自从新型冠状病毒感染肺炎疫情暴发后，他每天都关注新闻动态。中国政府果断采取措施防控疫情，让他深感敬佩，相信中国一定能够战胜疫情。他表示，许多德国民众对中国充满感情，“他们听说我们的计划后，都积极给予支持。不仅厂家答应快速供货，我的一位德国好友还赞助了一辆小货车，让我可以把物资从科特布斯市直接运到柏林泰格尔机场。我们会尽力为中国朋友提供帮助。”

柏林时间1月29日16时许，23箱总重约200公斤的医护用品从各方汇集至柏林泰格尔机场。海南航空柏林办事处为物资开通绿色通道，提供免费运输服务。

德国红十字协会前民防事务顾问托马斯·黑石曼也来到机场，一同帮助发货。“中国政府和各医疗机构、科研机构展示出的高效和专业，以及中国医护人员的敬业精神，令人敬佩。”黑石曼说，“不论是自然灾害还是疾病疫情，都需要全社会团结一心，一致应对。我一直关注中国的发展与变化，将力所能及地帮助德中医疗救援机构建立联系，争取在技术层面提供更多医疗援助。”

北京时间1月30日上午，这批物资运抵北京。当天下午由圆通快递公司免费转运。2月2日，医疗物资由罗田县红十字会签收，并当场转交罗田县人民医院投入使用。

《 人民日报 》（ 2020年02月04日 03 版）

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