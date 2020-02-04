过激反应无助于合作抗击疫情

日前，美国政府宣布全国因新型冠状病毒感染的肺炎疫情进入公共卫生紧急状态，并推出了旅行禁令等措施。美国国内多位公共卫生专家撰文认为，美政府采取的限制措施恰恰是世卫组织反对的，无助于各国合作抗击疫情，“这是对疫情作出了过激反应”。

詹妮弗·诺佐是约翰·霍普金斯大学彭博公共卫生学院卫生安全中心的流行病学家。她在《华盛顿邮报》撰文称，世卫组织强调了以“事实，而不是恐惧”来应对疫情的重要性，并一再强调不建议各国限制旅行或贸易。一些国家不听从建议，实施并非以事实证据为基础的旅行禁令，这种做法违反了《国际卫生条例》。诺佐在文章中援引世卫组织紧急项目执行主任迈克尔·瑞安的话说，如果世卫组织成员实施单方面的贸易和旅行限制，那将是“灾难性处方”。

诺佐指出，实施旅行禁令可能中断美国抗击疫情所需的物资供应。中国是关键药品和个人防护装备的重要生产国，在应对疫情的过程中与中国保持积极接触，才是理性的做法。她认为，美国政府应更加注重开发诊断工具、疫苗和治疗方法等。

传染病学家朱迪·斯通也在《福布斯》杂志发表文章称，针对新型冠状病毒感染的肺炎疫情，美国政府决定实施严格的旅行禁令等举措，与公共卫生建议背道而驰。文章指出，来自国际专家的信息非常清楚，旅行禁令会适得其反，且可能伤害经济。“此举既没有科学依据，也无益处，希望能尽快撤销。它们很可能扩大这次疫情造成的损失。”斯通呼吁。

美国专注生命科学和医药制造的网站STAT注意到，美国政府决定采取旅行禁令前，公共卫生专家曾提出警告，称此举弊大于利。该网站援引马里兰大学国际卫生合作问题研究专家凯瑟琳·沃什诺普的话指出，从公共卫生的角度来看，此举效果有限，还可能会适得其反。沃什诺普认为，当疫情暴发时，采取边境限制只是迎合舆论的“政治层面可见的一种政策”，但这些措施“破坏了应对此类疫情需要的合作方式，并且削弱了世卫组织权威”。

《科学新闻》杂志网站援引约翰·霍普金斯大学全球健康安全中心传染病专家阿梅什·阿达尔贾的话称：“美国政府采取旅行禁令的做法与疫情暴发期间应采取的有效做法相违背”。阿达尔贾认为，禁止过去14天内曾赴华旅行的外国人入境等措施，有侵犯公民权利的嫌疑，而且并不能真正降低病毒扩散的风险。

美国企业研究所访问学者、医疗问题专家罗杰·贝特指出，面对新型冠状病毒感染的肺炎疫情，美国政府的决策不应“以新闻报道为基础”。目前的情况并不足以支持政府采取相关限制性措施。

布朗大学人类学助理教授凯瑟琳·梅森在《洛杉矶时报》发表评论文章指出，“目前一些国家禁止旅行或贸易的做法，是对疫情作出的过激反应。过度应对措施无法遏制疫情的扩散，还将给全球经济造成巨大损失。”

（本报华盛顿2月3日电）

《 人民日报 》（ 2020年02月04日 03 版）

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