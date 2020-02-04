新型冠状病毒感染肺炎疫情牵动着海外华侨华人的心。连日来，他们纷纷捐献资金或医疗物资，积极支援打赢疫情防控阻击战。

“万众一心，共同抗击疫情”

日前，西班牙华侨华人捐赠的口罩等医用物资由海南航空公司从西班牙首都马德里运抵国内。西班牙华侨华人协会主席陈建新表示，“疫情发生后，中国政府采取果断行动，为阻止疫情蔓延作出了巨大努力。我们万众一心，共同抗击疫情。”据悉，西班牙目前共有20余个捐赠点，并安排专人负责捐款、采购和运输等。

截至2月3日，位于印尼首都雅加达的印尼华侨华人抗击疫情救灾委员会已募集近60万元人民币善款，收到N95口罩、测温仪、护目镜、一次性手套等各类医疗物资近20万个。这些物资正有条不紊地发往国内。该委员会秘书长王文振说：“我们心中时刻惦记着祖（籍）国内受此次疫情影响的民众，将继续全力支持抗击疫情工作。”印尼巴厘省的民间组织“巴厘岛华侨乐捐会”已累计向中国发运了近百万元人民币的各类医用物资。负责人廖羽翎表示：“我们将整合好身边资源，汇聚起我们点滴的力量，全力支援抗击新型冠状病毒感染肺炎疫情。”

法国里昂华人总商会将向武汉捐赠10万个N95口罩，法国供应商承诺第一时间完成订单。跨境物流公司法翔速运宣布将为符合标准的捐赠物资免费提供运输、报关、安检、航空、清关和派送服务。

日前，比利时旅比华人专业人士协会向中国华中科技大学同济医学院附属协和医院捐赠的700件医用隔离服和配套脚套运抵中国。据悉，海南航空布鲁塞尔办事处开通绿色通道，为比利时华侨华人及机构提供救援物资免费承运。

荷兰中国和平统一促进会向湖北公安厅交管局捐赠专业口罩1万个，发放给一线交警使用。

旅居波兰、意大利、塞尔维亚、匈牙利的华侨华人也自发筹款，商会、侨团多方联系当地相关企业，购买防护服、口罩等物资支援抗击疫情。目前，部分物资已运抵中国。

“真切感受到命运共同体的深刻内涵”

韩中文化友好协会协助中国医药集团有限公司在韩国采购口罩、医用防护服和医用护目镜等物资。协会已向辽宁省和黑龙江省分别捐赠防护口罩1万个，并计划在下一批物资采购完成后向吉林省捐赠1万个防护口罩。韩中文化友好协会还积极组织会员单位进行捐赠。会员单位韩国生物制药公司赛尔群捐赠了价值10万美元的防疫物品，包括13万个口罩、1万件防尘服、5000副护目镜等。韩中文化友好协会会长曲欢表示：“祖（籍）国一直都是海外华侨华人的强大后盾。当祖（籍）国遇到疫情时，我们也要尽一份力。在筹措物资过程中，许多韩方人士都给予我们真诚帮助，让我真切感受到命运共同体的深刻内涵。”

据中国驻日本大使馆不完全统计，截至1月30日，旅日侨界及日本各界累计为我国受疫情影响的地区募集善款1357.8万日元、1132.5万元人民币，筹措近284万个口罩、7.3万余套防护服、8万余副护目镜、1吨消毒粉、2.6万副橡胶手套、6000个体温枪、1万个体温计。2月2日，由大分华侨华人会主办的“武汉加油”慈善募捐活动在日本大分县大分市举行。大分华侨华人会会长黄梅雄表示，大家一致同意将原定举办的春节庆祝活动临时改为慈善募捐活动，呼吁各界为中国加油，为战胜疫情尽自己的一份力。日中介护学会和在日中国科学技术者联盟向在日华人社会发出倡议，向武汉捐赠医用物资，截至目前已有30多个团体加入。

日前，新加坡华侨华人和驻当地中资机构采购的第一批240箱7.5万个N95口罩已经运抵上海。吉祥航空开通新加坡到上海“海关专运”，为新加坡救援物资免费承运。目前，第二批400箱口罩已在新加坡集结待发。

1月30日，泰国最大慈善社团泰国华侨报德善堂通过中国红十字会捐赠500万泰铢（约合100万元人民币）善款。

截至1月30日，蒙古国中华总商会70余家会员企业和个人向中国捐款近15万元人民币、捐赠医用口罩1万个。

“我们一定能打赢这场战役”

疫情发生后，肯尼亚华侨华人第一时间通过微信群、QQ群商议如何驰援武汉，目前捐款捐资已超过百万元人民币。前两批医疗物资已于日前由南航航班运抵武汉，其中包括华侨华人捐助的14.95万个医用一次性口罩，一次性医用帽5万只，一次性医用手术衣600件。2月1日，由肯尼亚东部非洲总商会捐赠的第三批医疗物资运抵武汉，第四批医疗物资正进入肯尼亚仓库，即将运往国内。肯尼亚华人企业凯景国际空运公司承担了相关物资由内罗毕运往长沙和广州机场的海关报关、质检报检和机场地勤服务等一切费用。

西非暨尼日利亚华侨华人联合总会、拉各斯华助中心、中国商贸企业协会、华侨华人妇女联合总会、尼日利亚山东商会等组织纷纷开通捐赠渠道，呼吁在尼华侨华人积极捐款捐物。目前已收到来自企业、组织及个人有关捐赠200余次。尼日利亚中国投资发展促进会会长刘长安表示，我们心系祖（籍）国，和祖（籍）国人民同呼吸共命运。“我们一定能打赢这场战役！”

（本报马德里、雅加达、巴黎、布鲁塞尔、华沙、罗马、首尔、东京、曼谷、乌兰巴托、约翰内斯堡、阿布贾2月3日电 记者姜波、徐伟、李永群、刘玲玲、任彦、于洋、韩硕、孔歌、马菲、刘军国、林芮、霍文、吕强、姜宣）

《 人民日报 》（ 2020年02月04日 03 版）

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