原标题：“祖国接我们回家了”

1月31日晚，中国政府派出的首架民航包机自泰国曼谷出发，搭载76名湖北同胞安全抵达武汉天河机场。这是旅客走出机舱。新华社记者 熊琦摄

1月31日，在中国外交部和民航局统一安排下，厦门航空派出一架民航加班航班，专程从泰国曼谷运送滞留在当地的湖北籍旅客返回武汉。

当地时间下午4时56分，厦门航空MF8676班机顺利从曼谷素万纳普机场起飞返回武汉，此班包机共载湖北籍旅客76名。中国驻泰国使馆参赞兼总领事李春林表示，此次派遣民航包机，把滞留在海外的湖北尤其是武汉同胞接回家，充分体现了中国政府为民众排忧解难的负责任态度。使馆在接到国内通知后立即行动，想方设法联系了希望返回武汉的中国公民。并且连夜与泰国机场管理局、移民局等机构联系，请泰方在飞行许可、人员快速通关、体温检测等各方面提供协助。

工作人员在机场以及飞机上采取了防范措施，所有旅客都经过体检，体温正常，并佩戴口罩。飞行过程中还有医务人员对乘客进行健康监测。在使馆的大力协同下，泰国机场当局给予了这趟特殊的中国班机特殊的待遇。机场专门为班机旅客安排了离出发口最近的值机柜台，并安排工作人员全程引领旅客通过机场专门安排的特殊通道，直接通往停靠在最近廊道的班机。

乘坐祖国的包机回家让这些滞留海外的游客十分激动。一位家住武汉的女士哽咽地对媒体说：“无论祖国面临什么样的困难，我们都愿意回去，我很爱我们的祖国。想家、想国家，想知道家里的情况怎么样，想知道武汉的情况怎么样。非常感恩祖国接我们回家。”

泰国《即时新闻》网站报道说，当中国游客在海外遭遇航班取消以及被拒绝登机后，中国政府做出决定，派包机接中国游客返回国内，为中国游客提供了切实的帮助，使他们能够早日返回家园。

除厦门航空执飞曼谷的包机外，2月1日，南方航空也执行包机任务，从泰国普吉接回了89名滞留当地的湖北籍旅客直接飞返武汉。

（本报曼谷2月2日电 本报驻曼谷记者 付志刚）

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