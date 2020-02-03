美总统大选初选正式开启，特朗普4日将发表国情咨文

当地时间3日，美国总统选举初选将在艾奥瓦州正式开启。据《纽约时报》1日报道，民主党参选人在艾奥瓦州举行全国第一场初选投票前夕纷纷展开最后的拉票活动。而在共和党一边，艾奥瓦州初选结束后，特朗普将与美国前总统克林顿面临一样的处境，在被弹劾期间发表国情咨文。

每逢大选年，艾奥瓦州都是第一个举行初选投票的州，具有指标作用。美国国家公共广播电台1日报道说，民调显示，该州很多选民尚未决定支持谁。在这个以白人为主的州里，民主党参选人正在努力将自己塑造成能够打败总统特朗普的人。

据美国“政治”新闻网站1日报道，同样身为民主党参选人的纽约前市长、亿万富豪布隆伯格当天公布了自己的税收纲领。布隆伯格称，如果当选总统，他将在未来10年里从高收入者和企业那里加征约5万亿美元的税收，其中年收入超过500万美元的个人需缴纳5%的“附加税”，年收入超100万美元的个人需缴纳的资本利得税也将增加。这一收税幅度的力度虽不及很多其他民主党参选人，但这也让他成为誓言对富人征税的主流参选人之一。

共和党一方虽然在弹劾案中碾压民主党，但美联社1日称，美国民众对特朗普的国情咨文很不满。最新民调显示，多数受访者认为，经济、医保、移民与环保应该是特朗普政府2020年应对的优先议题。只有20%的受访者对国家现状满意，不满者占到60%。而且，更多美国人认为未来局面会更糟。但共和党比民主党受访者明显更满意国家现状，这种党派造成的分歧，在对特朗普的态度上更为明显。89%的共和党受访者支持特朗普，民主党只有7%。这种差距超过历史上任何时期。

据报道，特朗普将于4日发表的国情咨文的主题是“伟大美国的回归”，将聚焦于其任内的成就，包括蓝领阶级繁荣、帮助受薪家庭、降低健保花费、安全合法移民，以及保障美国国家安全等五大主题。（温燕 任重）

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