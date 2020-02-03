欧盟加强打击网络谣言力度

欧盟委员会近日发布消息称，将于今年初启动对《欧盟反虚假信息行为守则》（简称《守则》）实施效果的全面评估。本次评估主要针对签署了《守则》的互联网企业，以检验社交媒体和搜索平台在打击网络谣言方面的行动力度。

本次评估由企业选择的第三方机构及欧委会聘请的独立顾问共同进行。欧委会表示，若评估效果未达预期，将提议采取进一步措施，包括对互联网企业实施更加严格的监管及加大罚款力度。

《守则》是2018年9月正式颁布的，旨在加强互联网企业对平台内容的自我审查，从源头打击网络谣言。《守则》主要内容分为五项，包括敦促企业加强对广告内容的审查；严格区分广告和新闻内容，通过明显标识对消费者给予提示；加强同第三方事实核查公司合作，关闭虚假信息账号；在网络搜索及相关排序中优先显示具备相关性且真实、权威的信息；支持学术机构等开展追踪虚假信息的研究等。

近年来，欧盟多国深受网络谣言困扰。2018年，欧委会所作的一项大型民意调查显示，欧盟地区内85%的受访民众认为假新闻和网络谣言在自己的国家已“成为社会问题”，37%的受访者表示自己“每天或几乎每天”都接触到虚假信息。欧委会的另一份报告显示，在欧盟国家，网络谣言涵盖政治、经济、社会等诸多领域，不仅造成经济损失，还引发思想混乱，严重撕裂社会。有媒体指出，在2019年5月欧洲议会选举前几天，欧盟各国有600多个团体在社交媒体页面散布虚假信息和仇恨言论，严重影响网络秩序。

鉴于此，欧盟层面出台了一系列措施，包括设立高级专家咨询小组、制定法律法规、出台行业自律行为守则等，构建打击网络谣言的“立体网络”。

2019年，欧盟成立欧洲数字媒体监测中心，专门负责管理网络谣言。中心成立后，一方面资助事实核查平台对网络平台内容进行审核；另一方面组织课程，培训识别网络谣言技巧，提高民众的媒体素养。

此外，欧盟于2019年3月发布打击网络谣言快速预警机制。该机制由欧盟对外行动署担任协调人，在欧盟机构和成员国之间快捷分享网络谣言的传播信息，共同协调出台应急措施。

不过，有欧洲媒体披露，大型互联网企业不断向欧盟游说，使欧盟打击网络谣言的努力“打了折扣”。欧委会此前曾表示，互联网企业在完善搜索工具方面仍有不足，未能满足研究人员对内容进行独立核查的需求。布鲁塞尔自由大学研究网络谣言传播的卢西亚诺·摩根蒂教授认为，互联网企业不愿意同学术机构分享相关信息，不利于就遏制网络谣言展开研究。

欧委会承认：“当前自动分发传播的网络谣言仍然存在，打击网络谣言还有许多工作要做。”欧委会主席冯德莱恩表示，今年欧盟将重点推动数字服务立法，其中包括全面评估当前打击网络谣言的效果，进一步加强对互联网企业的监管，打击网络谣言，希望以此净化网络空间，为用户提供更好服务。

（本报布鲁塞尔电）

《 人民日报 》（ 2020年02月03日 17 版）

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