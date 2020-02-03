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2020年02月03日05:20  来源：人民网－人民日报
 

　　缅甸举办第二届民族文化节

　　缅甸第二届民族文化节日前在缅甸最大城市仰光拉开帷幕。缅甸各民族民众及国内外游客上万人参加文化节。

　　缅甸国务资政昂山素季、第二副总统亨利班提育、民族事务部部长乃德伦等出席文化节活动并致辞。昂山素季表示，活动旨在保护缅甸各民族传统文化习俗，让当地人和外国人了解缅甸各民族文化，促进缅甸和平与经济发展。

　　文化节现场，缅甸各民族民众身着节日盛装，敲锣打鼓，载歌载舞，热闹非凡。

　　本届缅甸文化节活动将持续至2月7日。除各民族文艺展演、传统美食品尝等活动外，文化节还将举办缅甸民族小姐选美大赛。

　　

　　德国推出国家生态经济战略强调可持续发展

　　德国政府日前在内阁会议上通过国家生态经济战略，将在整合以往生态经济政策的基础上，结合数字化和其他跨学科尖端科技，致力于建设可持续、可循环和创新的德国经济。

　　据介绍，这一战略由德国联邦教研部与联邦食品和农业部牵头负责。政府未来的研究资金将主要用于拓展生态知识和利用生态系统，发掘可持续发展的新潜力。生态经济也被联邦政府确定为2020年科学年主题。

　　德国联邦教研部部长安雅·卡利切克说：“我们希望借助这一战略，在所有经济领域加强利用生物资源和生态系统，扶持所有关注环境、气候和生态系统承受能力的创新项目。”

　　（据新华社柏林电  记者张毅荣）  

　　

　　网络攻击已成全球重要威胁需合作应对

　　为期3天的国际网络安全大会日前在以色列中部城市特拉维夫闭幕。与会人士表示，网络攻击已成为全球重要威胁，需要加强国际合作共同应对，确保网络安全。

　　以色列国家网络局局长伊加尔·昂纳说，网络威胁已成世界上最严重的人为威胁之一，预防网络攻击有力且高效的手段就是实现信息共享、技术创新以及建立产业、学术、政府相结合的生态系统。

　　大会创始人阿米尔·拉帕波特表示，许多国家和组织都在网络安全领域寻找合作伙伴，这是网络安全领域快速发展的关键。各个国家和公司都面临网络攻击威胁，必须加强合作、建立互信，才能确保数字世界的安全。

　　（据新华社耶路撒冷电  记者陈文仙、尚昊）


　　《 人民日报 》（ 2020年02月03日 17 版）
(责编：曹昆)
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