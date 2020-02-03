东非多国全力抗击蝗灾

联合国粮食及农业组织近日警告称，埃塞俄比亚、肯尼亚和索马里境内沙漠蝗虫数量已达到约3600亿只，其规模和破坏力使非洲之角的粮食安全面临前所未有的威胁。若该区域不扩大应对行动的规模，蝗灾将扩散到东非更多国家。

肯尼亚政府发表声明称，在过去一个多月里，蝗虫数量“极其危险地增加”。根据当地媒体报道，“蝗虫群像乌云一样悬在地平线上。”联合国粮农组织首席蝗虫专家基思·克雷斯曼说：“蝗群早晨进入农民的田野，到中午时分就可以将庄稼吃得一干二净。这很可能是当地一个家庭一年的收成。”

沙漠蝗虫被认为是世界上最具破坏力的迁徙性害虫之一。这种蝗虫每天可以随风飞行150公里，存活时间为3个月左右。一只雌性蝗虫可以产大约300颗卵，1平方公里规模的蝗群一天的进食量相当于3.5万人一天的进食量。

去年中旬，沙漠蝗虫在也门等地大量出现。当时，联合国粮农组织就曾对东非地区发布警告。根据最新报告，在肯尼亚，蝗群正在北部和中部地区移动，已入侵13个县。一些蝗群已经开始产卵，幼虫将于2月初孵化，新的蝗群预计将于4月初形成；埃塞俄比亚东部地区、索马里东北部地区和靠近肯尼亚边境的南部地区均有蝗群出没和繁殖，并正在向邻国迅速迁移。东非政府间发展组织警告说，由于近几周南苏丹和乌干达的部分地区出现了洪水，有利于蝗虫繁殖，这些地方可能将成为蝗灾的下一批暴发地。

这是肯尼亚近70年来最严重的蝗灾；对于埃塞俄比亚和索马里，如此大规模的蝗群也是25年未遇。东非地区此前已有超过2000万人因干旱、洪水等灾害面临粮食危机，蝗灾将使情况更加恶化。

基思·克雷斯曼认为，蝗灾的形成与热带旋风引起的极端天气有关，“反常的大量降雨使沙漠蝗虫的繁殖条件更有利，导致蝗虫数量急剧增长”。联合国粮农组织总干事屈冬玉指出，“蝗灾已经威胁到整个地区的粮食安全”。

考虑到当前的蝗群规模，空中控制是减少蝗虫数量的唯一有效手段。目前，肯尼亚、埃塞俄比亚等国政府部门紧急调集飞机治灾，通过空中喷洒杀虫药等方式消灭蝗虫。联合国粮农组织已启动快速通道机制，以期协助加强埃塞俄比亚和肯尼亚的空中控制行动。该组织正在筹集7000万美元的资金，以紧急支援3个受灾最严重的国家开展病虫害防控和民生保障行动。

粮农组织的报告还指出，西亚和红海地区也将面临蝗灾侵袭。自去年6月以来，大量沙漠蝗群持续在印度、伊朗和巴基斯坦出没，并且一直在繁殖。有些蝗群已经迁移到了伊朗南部，当地最近的暴雨使它们顺利产卵，到2020年春季，这些虫卵可能孵化成为蝗群。埃及、厄立特里亚、沙特阿拉伯、苏丹和也门境内也存在蝗虫大规模繁殖现象，未来几个月内，可能会有大量幼虫转变为成年蝗虫。这些国家需要密切监测灾情，及时开展抗灾行动。

（本报约翰内斯堡2月2日电）

《 人民日报 》（ 2020年02月03日 15 版）

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