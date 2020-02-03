“脱欧”，一样挥手两样心情（环球走笔）

“友谊永存，朋友，友谊永存。举杯痛饮，同声歌唱友谊地久天长……”

当地时间1月29日，欧洲议会正式投票通过英国“脱欧”协议后，苏格兰诗人罗伯特·彭斯这首脍炙人口的《友谊地久天长》在欧洲议会唱响。欧洲理事会第二天正式批准该协议，完成了英国“脱欧”的最后一道法律程序。1月31日23时，英国正式离开欧盟，结束长达47年的欧盟成员国身份。

自2016年6月23日英国公投“脱欧”以来，1000余天，历经两次大选、三度延期、多轮谈判和议会投票，“脱欧”终于成为现实。无论对于英国还是欧洲，这都是百感交集的一天。当双方展望“新的黎明”时，发现自由与离愁别绪始终相伴。正如英国广播公司评论指出，英国和欧盟就像一对别扭的夫妇，离了婚却仍生活在同一屋檐下，分担着水电费。其中的复杂滋味，恐怕只有唱完那首《友谊地久天长》后才开始慢慢体会。

“脱欧”尘埃落定，但“脱欧”给英国造成的社会撕裂仍需时间来抚平。当天，当“脱欧派”民众在伦敦市中心的议会广场上高歌庆祝，“留欧派”则在与欧洲大陆隔海相望的多佛尔海峡著名的白崖上，用灯光在与欧盟旗帜同样的深蓝色光幕上打出了象征英国的那一颗黄星，下面写着：“这是我的那颗星，替我保管好它。”在欧洲议会，英国“脱欧”派领军人物奈杰尔·法拉奇挥舞英国国旗说“我们恨欧盟”“我们要和你们挥手再见”，绿党“留欧派”议员斯考特·卡托却含着热泪说：“我深信，有一天我一定会回到这里，庆祝英国回归到欧洲的中心。”这些对立的表象之下，正是3年半来的“脱欧”之路给英国埋下深深的裂痕。

没有英国的欧盟，27个成员国将开启新的篇章。但欧盟领导人的话语中，反思的味道颇浓。从1951年《巴黎条约》宣布创立欧洲煤钢共同体到1993年欧洲联盟正式成立，从关税同盟到单一市场，欧洲一体化进程不断深化。但欧盟的首次减员，着实为欧洲一体化进程敲响了警钟。成员国发展水平不均衡，带来移民矛盾和安全问题；有统一货币却无统一的财政政策，造成债务危机和复苏乏力……加之近年民粹主义抬头，更使欧洲一体化进程出现卡顿。“这是令人伤感的一天，但这一天也让我们认识到必须改变。”法国总统马克龙如此提醒。显然，建设更团结、更强大的欧盟，需要雄心，更需要行动。

英国首相约翰逊将正式“脱欧”称为“破晓一刻，幕启之时”，在很多英国人心中，“脱欧”意味着换一种方式重新开始。英国政府表示，离开欧盟后的英国将以完全独立的姿态与其他国家进行更加深入的合作，同时进一步开放市场，鼓励自由贸易。英国踌躇满志，颁布了更具有弹性、更诱人的移民政策，贸易谈判团队“整装待发”，誓以更加开放的态度积极融入世界大家庭。欧盟委员会也在欧洲议会通过“脱欧”协议当天，迅速公布了2020年工作路线图。英欧双方收拾心情“向前看”的积极姿态，让人看到应对“脱欧”过渡期现实困难的信心和希望。

“无论是多佛尔海峡还是‘脱欧’都无法将我们的命运分开。”诚然，“脱欧”无法改变英国之于欧洲的地理方位，也无法割裂几百年来英国与欧洲大陆在社会、经济和文化上的交流往来。但无论合还是分，双方都始终要面对这样一个问题：如何真正解决分歧，在合作中收获共赢。

《 人民日报 》（ 2020年02月03日 15 版）

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