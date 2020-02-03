我叫胡里奥，来自西班牙，是一名应急后勤工作顾问。我曾经做过战地记者，也曾为包括联合国在内的多个不同国际组织工作过，去过很多战乱和冲突地区。由于工作关系，我在世界各地认识了执行联合国任务的中国军人、工程师和中国建筑、矿产领域企业的员工。

中国发生的新型冠状病毒感染肺炎疫情令我揪心。疫情是全人类共同面临的一项新的挑战，各国应当加强合作，一道努力抗击。我们应当给予中国相关机构和医护人员更多的鼓励和支持，帮助他们早日取得抗击疫情战役的胜利。

首先，我想为中国人鼓劲，我相信中国人有能力应对此次新型冠状病毒感染肺炎疫情。我的信心来自于：我见过中国派驻黎巴嫩的医生，他们在联合国一家医院里与未知疾病作斗争并取得胜利。我见过中国在联合国刚果（金）稳定特派团的观察员，他们为陌生人甘冒生命危险并取得胜利。每当有当地民众身处困境、需要帮助，他们总能出现。

这些相遇都发生在紧急情况下。我只是在当地作短暂停留，但他们始终都在。

今天，我想起了许多中国军人、医生和工程师的面孔。尽管我为他们担心，但他们告诉过我，如果说在世界上有哪个国家有能力应对当下特殊的情况，这个国家肯定就是中国。

因为这一切，我想为所有正在抗击疫情的中国人送去鼓励和爱的拥抱，特别是为所有中国军人加油，他们的付出是为了所有中国人民的安康。

我知道，中国能行。

（作者为西班牙籍应急后勤工作专业人员，本报驻西班牙记者姜波采访整理）

《 人民日报 》（ 2020年02月03日 03 版）

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