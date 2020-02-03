连日来，外国媒体持续关注中国暴发新型冠状病毒感染肺炎疫情进展，积极评价并支持中方为抗击新型冠状病毒感染肺炎疫情作出的努力。

埃菲社称，习近平总书记亲自部署新型冠状病毒感染肺炎疫情的防控工作，抗击疫情成为当前中国政府工作的首要任务。

德新社报道指出，中国其他省区市派出数千名医护人员前往武汉帮助防控新型冠状病毒感染肺炎疫情，来自中国人民解放军的医护人员也前往武汉支援。

著名医学杂志《柳叶刀》主编理查德·霍顿在社交媒体上说，中国政府迅速果断地采取行动控制疫情、迅速透明地分享了相关信息，这给人留下了深刻印象。

《印度时报》称，面对疫情，中国政府严格要求相关部门不得隐瞒疫情相关情况，以公开透明方式处理问题。

埃及中东通讯社记者肖哈瑞特指出，“中国展现了负责任大国的担当，为防止疫情蔓延作出了不懈的努力，组织高效有序，措施迅速有力，值得包括埃及在内的其他国家学习。”

美国全国广播公司财经频道非洲台新闻时事评论王牌栏目《巨头午餐》就新型冠状病毒感染肺炎疫情进行直播采访。受邀嘉宾在讨论中谈到，中国政府已进行了全民动员，果断采取了延长假期、暂停公共交通和活动等有效隔离防控举措，严控人员流动，坚决阻断病源扩散传播。“中国政府及时公布最新疫情信息，确保透明公开，持续开展公共健康知识教育活动，疫情防控成为每位中国人的自觉行动。”

《今日巴基斯坦报》伊斯兰堡记者站负责人米安·阿布拉指出，新型冠状病毒感染肺炎疫情暴发以来，每条消息都牵动人心。“困难面前，政府的高效运转和人民的团结尤其重要。武汉在短时间内建设两家医院专门收治病患的决策，反映了中国当前的治理能力，彰显了中国政府抗击疫情的坚定决心。在疫情日益严峻的时刻，令人感动的是中国出现了无数的‘逆行者’。只要人民的士气不断提升，恐惧便无处蔓延。国家和人民团结一致，没有什么困难不可战胜。”

俄新社播发对俄罗斯高等经济大学教授阿列克谢·马斯洛夫的专访文章，文章指出，“在新型冠状病毒感染肺炎疫情暴发之初，中国就允许世界卫生组织和一些大型病毒实验室观察员入境，并且在各大媒体网站及时发布疫情最新数据，几乎每天都举行多场记者会，并通过社交媒体平台发布应对建议。”

《华盛顿邮报》刊文指出，中国在很短时间内公布了新型冠状病毒的全基因组序列。此后，科学家们以前所未有的速度开始实验，共享数据并加速进行病毒相关研究。

西班牙《国家报》以“冒着生命危险救助新型肺炎感染者的白衣天使”为题，讲述了武汉医务人员冒着被病毒感染的风险奋战在第一线的故事，称赞他们是这个故事里的英雄。

日本《朝日新闻》称，受新型冠状病毒感染肺炎肆虐的影响，中国正在以官民并举的方式对相关地区提供大规模援助。

泰国皇家学术委员会委员、著名学者阿涅·劳塔玛塔撰文指出，中国政府实行隔离措施，以避免病毒携带者或者疑似病毒携带者相互接触，并对进出疫情严重的城市进行管控，都非常及时果断。“中国始终将人民的生命安全置于首位，并快速确认防控疫情的定点医院，同时抓紧建设火神山和雷神山两家应急医院，这些举措令人敬佩。”

墨西哥《宇宙报》积极报道中国基础设施建设的惊人速度。报道称，新型冠状病毒感染肺炎疫情暴发后，中国用很短时间建设两所新的医院收治新型冠状病毒感染肺炎患者，这说明中国人民能够创造出令世人瞩目的奇迹。

阿拉伯国家多家媒体刊发图文，持续关注武汉火神山、雷神山医院建设进度。“今日埃及人”网站刊文分析了中国为何能在如此短时间内建设起可容纳千余张病床的专门医院抗击疫情。文章指出，举全社会之力进行基础设施建设向来是中国的强项。

埃及《金字塔报》记者马哈穆德表示，感谢中国在遏制新型冠状病毒感染肺炎疫情方面所作出的努力。中国在历史上战胜过各种艰难险阻，拥有抗击疫情的经验，相信中国一定能打赢这场疫情阻击战。

（本报里约热内卢、开罗、约翰内斯堡、伊斯兰堡、莫斯科、华盛顿、曼谷、伦敦、墨西哥城2月2日电 记者吴杰、景玥、吕强、丁雪真、张光政、张梦旭、孙广勇、强薇、刘旭霞、周輖）

《 人民日报 》（ 2020年02月03日 03 版）

(责编：李枫、曹昆)