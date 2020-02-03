综合消息：多国政要对中国战胜新型冠状病毒感染肺炎疫情充满信心

新华社北京2月2日电 综合新华社驻外记者报道：中国抗击新型冠状病毒感染肺炎疫情举世关注。连日来，多国政要高度评价中国为抗击疫情采取的强有力措施，表示坚定支持中国抗击疫情，并对早日战胜疫情充满信心。

1月31日，肯尼亚执政党朱比利党总书记、内阁不管部长拉斐尔·图朱在内罗毕接受新华社采访。 新华社记者 谢晗 摄

肯尼亚执政党朱比利党总书记、内阁不管部长拉斐尔·图朱在接受新华社记者采访时表示，在抗击疫情过程中，中国政府所采取的严格措施、中国人民所展现出的勇气和担当令人赞赏。“我相信，中国一定能够赢得抗击疫情的胜利。武汉加油！中国加油！”

格鲁吉亚外交部长达维德·扎尔卡利亚尼在社交媒体推特上发文说：“新型冠状病毒感染肺炎疫情暴发之际，我们想告诉中国朋友：格鲁吉亚与你们站在一起，我们将继续合作，共同致力于遏制疫情蔓延。”

智利卫生部长海梅·马纳利奇在会见中国驻智利大使徐步时表示，中国政府在新型冠状病毒感染肺炎疫情发布、病毒基因序列分享等方面公开透明，应对疫情措施迅速有力，令人敬佩。智利政府坚信中方将有效控制并最终战胜疫情，愿与中方保持密切联系，就疫情防控工作加强沟通合作。

俄罗斯国家杜马（议会下院）教育和科学委员会第一副主席、俄罗斯医学科学院院士根纳季·奥尼先科在接受新华社记者采访时说，中国在应对新型冠状病毒感染肺炎疫情过程中展现的开放、透明、负责任态度以及有力措施令人赞赏，相关信息的公开对疾病研究帮助极大。

奥地利前总统、奥中友协主席海因茨·菲舍尔说，他一直密切关注中国抗击新型冠状病毒感染肺炎疫情进展，“希望中国人民知道，奥地利国家虽小，也在为你们担忧！我们与所有相关的人们患难与共，奥地利将竭尽所能提供帮助。我们深信，只要各方共同努力，就一定能尽快控制疫情发展并最终彻底战胜疫情”。

2月1日，在印度尼西亚雅加达，东南亚国家联盟副秘书长康富接受新华社采访。 新华社发（祖卡南 摄）

东南亚国家联盟副秘书长康富在会见中国驻东盟大使邓锡军时说，东盟对中国政府应对新型冠状病毒感染肺炎疫情展现的决心和能力感到钦佩。东盟与中国在公共卫生领域一贯保持良好合作。疫情发生后中方及时向东盟秘书处通报相关信息，彰显了中国开放和负责任的良好形象，东盟对此高度赞赏。公共卫生事件需要各方携手应对。东盟作为中国近邻，将加强与中方在疫情应对方面的多双边合作，共同战胜疫情。（参与记者：王丽丽、储信艳、李铭、尹南、张笑然、胡晓光、于涛、赵菲菲、郑世波）

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