原标题：王毅同俄罗斯外长拉夫罗夫通电话

新华社北京2月2日电 2月1日，国务委员兼外长王毅应约同俄罗斯外长拉夫罗夫通电话。

拉夫罗夫表示，俄方充分肯定并高度赞赏中方为抗击新型冠状病毒感染肺炎疫情采取的有效应对措施，相信疫情的威胁很快就会消除。昨天，普京总统向习近平主席发出慰问电，表示俄罗斯全力支持中方抗击疫情，愿提供必要医疗物资援助，派防疫专家代表团赴华，开展联合研制疫苗和抗疫药物等合作。

王毅感谢普京总统向习近平主席发来慰问电，表示这体现了两国元首之间的牢固互信以及中俄新时代全面战略协作伙伴关系的高水平。中国人民正在上下一心，团结一致同疫情进行严肃斗争，我们完全有能力、有信心、有把握战胜疫情。

王毅说，中国政府本着公开、透明态度，积极回应境内外合理关切，得到包括俄方、世界卫生组织在内的国际社会充分肯定。世卫组织总干事高度评价中方采取的果断有力措施，始终对中国战胜疫情充满信心。在彼此最需要的时候坚定相互支持，是中俄间的优良传统，也是中俄新时代全面战略协作伙伴关系的应有之义。中方感谢俄方提供中方所需的医疗物资援助，欢迎俄方派防疫专家代表团来华交流，开展疫情防治等公共卫生合作。

拉夫罗夫表示，俄方愿同中方加强沟通协调，妥善应对疫情挑战，携手为世界公共卫生事业作出贡献。

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